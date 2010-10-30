ممنوعیت واردات برخی اقلام لغو شد

مسعود موحدی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در هفدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها با بیان اینکه بسته هدفمندی گندم، آرد و نان تصویب شده است، گفت: در این بسته 2 نوع یارانه پرداخت می شود که در مرحله نخست یارانه به کشاورزان به واسطه تفاوت قیمتی میان گندم داخلی و گندم جهانی اختصاص می یابد.

وی با اشاره به بالاتر بودن قیمت گندم داخلی نسبت به قیمت بین المللی آن افزود:در تخصیص یارانه به کشاورزان ، کیفیت گندم تولیدی آنان از اهمیت بالایی برخوردار است.

قائم مقام وزیر بازرگانی تصریح کرد: با اجرای طرح هدفمندی یارانه در این بخش، بهره وری به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت چرا که یارانه بصورت هدفمند و در ازای گندم با کیفیت پرداخت می شود.

وی پرداخت یارانه ها به نان را بخش دیگر لحاظ شده این بسته دانست و گفت: پس از خرید، گندم با قیمت کیلیویی 75 ریال یا 450 ریال در اختیار نانوا قرار می گیرد.

موحدی اظهار داشت: شیوه کنونی منجر به ترویج فساد و افزایش ضایعات در این بخش می شود به همین منظور در هدفمندی یارانه ها یارانه آن حذف شده و مستقیم به مردم پرداخت می شود.

قائم مقام وزیر بازرگانی افزود: با اجرای این بسته ، گندم با قیمت ملی در اختیار نانوا و صنایع مبتنی بر آرد قرار می گیرد.

وی با اشاره به نانوایان آزاد پز تصریح کرد: با اجرای این بسته قیمت نان نانوایی های آزاد پز که حدود 17 درصد نانوایان سراسر کشور را تشکیل می دهند، کاهش می یابد زیرا آرد آنها نیز با قیمت ملی تامین می شود.

وی گفت: صنایعی هم که از گندم تولیدی داخلی استفاده می کنند نیز با کاهش قیمت تمام شده روبرو می شوند.

موحدی در خصوص نامه سوم وزیر جهاد کشاورزی به وزیر بازرگانی گفت: وزارت جهاد کشاورزی با بررسی شرایط بازار و اطلاعاتی که توسط وزارت بازرگانی به عنوان متولی بازار به دست می آورد ممنوعیت یا آزادی واردات را تعیین می کند که هم اکنون نیز با توجه به شرایط بازار برخی از ممنوعیت ها لغو شده است.

وی ادامه داد: واردات گوشت از گذشته با تایید وزارت جهاد کشاورزی انجام می شد البته این مجوزها قبلا فنی بود که پس از یک دوره سخت گیری در ارایه مجوزها دوباره شرایط فنی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.