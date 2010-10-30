سقف مهریه از لایحه حمایت از خانواده حذف شد

فرهاد تجری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ماده 22، 23 و 24 لایحه حمایت از خانواده به دقت در کمیسیون قضائی مورد بحث و بررسی قرار گرفت گفت: با تصویب ماده و 22 و تغییر جزئی در ماده 23 ، اعضای کمیسیون قضائی موضوع مهریه متعارف و نامتعارف ماده 24 را از لایحه حمایت از خانواده حذف کردند.

وی در مورد تغییرات به وجود آمده در قانون ازدواج مجدد گفت: اگر زن با ازدواج دوم مرد دچار عسر و حرج شود می تواند درخواست طلاق را به دادگاه ارائه کند.

نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس در مورد آخرین وضعیت لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گفت: بررسی این لایحه در کمیسیون قضائی به اتمام رسیده و در انتظار طرح در صحن علنی مجلس است که پس از تصویب ابتدا به صورت آزمایشی در دیوان عدالت اداری اجرا و در صورت موفقیت این قانون دائمی می شود.

وی در مورد روند طرح لایحه جرم سیاسی گفت: تا کنون در مجلس هشتم لایحه ای به عنوان لایحه جرم سیاسی مطرح نشده است در حالی که در مجلس هفتم و مجلسهای قبلی این موضوع مورد بحث بوده است ولی متاسفانه هیچ مجلسی برنامه های در دست اقدام خود را به مجلس دیگری منتقل نمی کند.

