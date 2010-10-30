  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۳۰

تجری در غرفه مهر:

سقف مهریه از لایحه حمایت از خانواده حذف شد

سقف مهریه از لایحه حمایت از خانواده حذف شد

نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس با بیان اینکه ماده 22 و 23 لایحه حمایت از خانواده در جلسه سه شنبه شب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شد گفت: همچنین با حذف ماده 24 این لایحه سقف مهریه از قانون حذف شد.

فرهاد تجری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ماده 22، 23 و 24 لایحه حمایت از خانواده به دقت در کمیسیون قضائی مورد بحث و بررسی قرار گرفت گفت: با تصویب ماده و 22 و تغییر جزئی در ماده 23 ، اعضای کمیسیون قضائی  موضوع مهریه متعارف و نامتعارف ماده 24 را از لایحه حمایت از خانواده حذف کردند.

وی در مورد تغییرات به وجود آمده در قانون ازدواج مجدد گفت: اگر زن با ازدواج دوم مرد دچار عسر و حرج شود می تواند درخواست طلاق را به دادگاه ارائه کند.

 نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس در مورد آخرین وضعیت لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گفت: بررسی این لایحه در کمیسیون قضائی به اتمام رسیده و در انتظار طرح در صحن علنی مجلس است که پس از تصویب ابتدا به صورت آزمایشی در دیوان عدالت اداری اجرا و در صورت موفقیت این قانون دائمی می شود.

وی در مورد روند طرح لایحه جرم سیاسی گفت: تا کنون در مجلس هشتم لایحه ای به عنوان لایحه جرم سیاسی مطرح نشده است در حالی که در مجلس هفتم و مجلسهای قبلی این موضوع مورد بحث بوده است ولی متاسفانه هیچ مجلسی برنامه های در دست اقدام خود را به مجلس دیگری منتقل نمی کند.
 

کد مطلب 1181452

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها