60 هزار دانش آموز بسیجی جنوب کشور آماده دفاع از مرزهای آبی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سردار دریادار دوم پاسدار علیرضا تنگسیری بعدازظهر شنبه در نشست مطبوعاتی بیان داشت: از سال 84 تاکنون بیش از 60 هزار دانش آموز بسیجی پس از ورود به طرح رهروان شهید حسین فهمیده در مرحله نظیر به نظیر پس از آموزشهای دفاعی و نظامی آماده دفاع از مرزهای آبی در کنار نیروهای دریایی سپاه هستند.

وی با بیان اینکه طرح رهروان شهید حسین فهمیده از سال 84 در استانهای جنوبی کشور آغاز شده است، خاطرنشان کرد: از ابتدای آغاز این طرح تاکنون 98 هزار و 891 نفر دانش آموز 13 ساله از 46 شهر ساحلی جنوب کشور در این طرح شرکت کرده اند که 60 هزار نفر از آنها وارد مرحله دوم یا همان طرح نظیر به نظیر شده اند.

سردار تنگسیری با اعلام اینکه در طرح نظیر به نظیر فرماندهان یگانهای رزمی نیروی دریایی سپاه مستقیما با دانش آموزان بسیجی دیدار و آموزشهای لازم را می دهند، اظهار داشت: در این طرح دانش آموزان بسیجی آموزشهای جنگهای نوین، سلاح شناسی، غواصی، آشنایی با دفاع در دریا، دریانوردی و پدافند هوایی می بینند.

جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه افزود: طرح رهروان شهید حسین فهمیده در استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و خوزستان همه ساله برگزار می شود که امسال نهم آبان ماه تعداد 25 هزار نفر دانش آموز 13 ساله وارد بسیج می شوند.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته 12 هزار نفر در طرح رهروان شهید حسین فهمیده شرکت کرده اند، بیان داشت: با همکاری سازمان آموزش و پرورش، سازمان بسیج دانش آموزی، سپاه چهار استان ساحلی جنوب کشور و نیروی دریایی سپاه برگزار می شود.

سردار تنگسیری خاطرنشان کرد: امسال در استان هرمزگان هشت هزار و 200 نفر، شرق هرمزگان 700 نفر، استان بوشهر شش هزار و 500 نفر، شرق استان بوشهر هزار و 850 نفر، سیستان و بلوچستان سه هزار نفر و در استان خوزستان چهار هزار و 350 نفر در طرح رهروان شهید حسین فهمیده شرکت خواهند کرد.