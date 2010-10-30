دبیر مازندرانی در جشنواره الگوهای تدریس کشوری اول شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ملیحه السادات کاشی زاده دبیر رشته زبان وادبیات فارسی شهرستان چالوس در روش تدریس درس زبان فارسی1 در مرحله کشوری حائز رتبه اول شد .

مرحله شهرستانی جشنواره روش های فعال تدریس برتر درس زبان فارسی دراوائل اسفند 88 برگزار شد .

در مرحله استانی این مسابقات که در اوائل اردیبهشت 89 با شرکت 38 دبیر برگزیده مرحله شهرستانی در نوشهر برگزار شد ملیحه السادات کاشی زاده به مرحله کشوری راه یافت.

مرحله کشوری جشنواره الگوی تدریس برتر ، 30 مهر لغایت سه آبان ماه سال جاری در شهر ایلام برگزار شد.

در مراسمی با حضور وزیر آموزش و پرورش از ملیحه السادات کاشی زاده و سایر نفرات برتر مرحله کشوری این مسابقات با اهداء لوح تقدیر و جوایزی تجلیل به عمل آمد.



