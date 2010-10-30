برداشت زیتون از باغات کشت و صنعت مغان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، محمد جوان ظهر شنبه در حاشیه برداشت زیتون کشت و صنعت مغان با اعلام این خبر اظهار داشت: سطح زیر کشت باغات زیتون این شرکت بالغ بر 200 هکتار است.

به گفته وی امسال با اعمال روشهای مدیریتی و فنون باغبانی مدرن در زمینه کنترل آفات، بیماریها و تغذیه صحیح درختان زیتون محصول تولید شده در مقایسه با سال گذشته از کیفیت و کمیت مناسبی برخوردار است.

معاون کشاورزی و دامپروری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان اضافه کرد: پیش بینی می شود امسال بیش از 120 تن زیتون مرغوب از باغات کشت و صنعت مغان برداشت شود.

باغات میوه شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان طی سالها 54 تا 56 در سطح دو هزار و 100 هکتار ایجاد شده و یکی از وسیع ترین و کاملترین طرح باغبانی مدرن در خاورمیانه می باشد.

محصولات باغی، دامی و زراعی کشت و صنعت مغان از جمله زیتون این شرکت به دلیل مرغوبیت و کیفیت از شهرت ویژه ای در کشور و منطقه برخوردار است.