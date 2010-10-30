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۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۵۴

برداشت زیتون از باغات کشت و صنعت مغان آغاز شد

برداشت زیتون از باغات کشت و صنعت مغان آغاز شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: معاون کشاورزی و دامپروری کشت و صنعت مغان استان اردبیل از آغاز برداشت اولین محصول زیتون از باغات این شرکت در پارس آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، محمد جوان ظهر شنبه در حاشیه برداشت زیتون کشت و صنعت مغان با اعلام این خبر اظهار داشت: سطح زیر کشت باغات زیتون این شرکت بالغ بر 200 هکتار است.

به گفته وی امسال با اعمال روشهای مدیریتی و فنون باغبانی مدرن در زمینه کنترل آفات، بیماریها و تغذیه صحیح درختان زیتون محصول تولید شده در مقایسه با سال گذشته از کیفیت و کمیت مناسبی برخوردار است.

معاون کشاورزی و دامپروری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان اضافه کرد: پیش بینی می شود امسال بیش از 120 تن زیتون مرغوب از باغات کشت و صنعت مغان برداشت شود.

باغات میوه شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان طی سالها 54 تا 56 در سطح دو هزار و 100 هکتار ایجاد شده و یکی از وسیع ترین و کاملترین  طرح باغبانی مدرن در خاورمیانه می باشد.

محصولات باغی، دامی و زراعی کشت و صنعت مغان از جمله زیتون این شرکت به دلیل مرغوبیت و کیفیت از شهرت ویژه ای در کشور و منطقه برخوردار است.

کد مطلب 1181474

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