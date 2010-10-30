واگذاری بیش از 200 تصفیه خانه آب و فاضلاب به بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر مجید نامجو در اختتامیه ششمین نمایشگاه صنعت آب و فاضلاب تامین منابع مالی را یکی از رسالت های وزارت نیرو ذکر کرد و گفت: کاهش هدر رفت، افزایش بهره وری و ارتقا ظرفیت صنعت آب و برق توانسته فرصت های خوبی را برای پیمانکاران صنعت آب فراهم کند تا در عرصه های دیگر با کار و تلاش کشور را آباد سازند.

وزیر نیرو افزود: از سوی دیگر وزارت نیرو وظیفه برون سپاری و خصوصی سازی را نیز به عنوان یک عزم جدی در دستور کار قرار داده و بر این اساس قصد دارد تا یکصد تصفیه خانه آب و بیش از این رقم تصفیه خانه فاضلاب را به بخش خصوصی واگذار کند که این خود می تواند عرصه ای برای صنعتگران باشد.

وی گفت: در این نمایشگاه 340 شرکت داخلی و خارجی دستاوردهای خود را به نمایش گذاشته اند و از این تعداد 40 شرکت از کشورهای دیگر دنیا در کنار سازندگان ایرانی جدیدترین محصولات خود را به نمایش گذاشتند.

نامجو در خصوص تحریم نیز گفت: تحریم اقتصادی ایران جز خودباوری ثمر دیگری نداشته است و با وجود اینکه 5 سال بنده موضوع مقابله با تحریم را در وزارت نیرو پیگیری می کردم اما حتی یک مورد نیز پیش نیامد که از ستاد ویژه تحریم که در دولت تشکیل شده است کمک بخواهیم چرا که صنعتگران آب و برق توانستند با خودباوری افتخارات عظیمی را کسب کنند.

وی خطاب به صنعتگران آب و برق اظهار داشت: وزارت نیرو بر روی توان فنی و مهندسی شما حساب باز کرده است و حاضر است ریسک مربوط به تحریم را تا حدودی پوشش دهد.