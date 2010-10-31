25 هزار زندانی معتاد در چرخه سم زدایی سازمان زندانها

غلامحسین اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که سازمان زندانها چه اقداماتی برای پیشگیری از اعتیاد زندانیان انجام داده گفت: سازمان زندانها با تحت پوشش قراردادن بیش از 6 هزار زندانی معتاد در چرخه ترک اعتیاد موفقترین سازمان در ترک اعتیاد معتادان بوده است.

وی افزود: سازمان زندانهای کشور با توجه به ورودی و خروجی زندانها در هر زمان بیش از 25 هزار نفر را تحت پوشش سم زدایی قرار داده است.

اسماعیلی اظهار داشت: این سازمان از سه روش ترک اعتیاد استفاده می کند که مهمترین روش ترک اعتیاد با متادون است که در کنار آن گروههای NA (معتادان گمنام) در قالب دوره های مشاوره و گفتگو فعال هستند.

رئیس سازمان زندانهای کشور در ادامه با بیان اینکه بر اساس مصوبه مجلس باید تمامی زندانها به خارج از شهرها منتقل شوند گفت: متولی اجرای این قانون وزارت مسکن و شهرسازی با نظارت سازمان زندانها است که در صورت ساخت و تحویل، زندانهای فعلی شهرها به حومه شهرها منتقل می شوند.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح آن است که آثار و تبعات روانی وجود زندانها در محیطهای شهری را از بین ببریم تا موجب رضایت شهروندان شود.

رئیس سازمان زندانهای کشور در پاسخ به این پرسش که آیا ساخت چهار بازداشتگاه در تهران صحت دارد گفت: بر اساس همان مصوبه مجلس که وزارت مسکن را به ساخت زندان در خارج از شهرها الزام کرده این وزارتخانه باید در شهرها بازداشتگاههای موقت ایجاد کند.

وی افزود: ایجاد بازداشتگاههای موقت در شهرها چند ویژگی دارد که می توان به تسریع تردد افراد در انتظار محاکمه به دادگاه و دادسرا و همچنین تسریع آزادی افرادی که با سپردن وثیقه می توانند آزاد شوند و فراهم شدن امکان ملاقات بستگان زندانی اشاره کرد.

اسماعیلی اظهار داشت: در شهر تهران با توجه به پراکندگی مجتمع های قضائی و وسعت پایتخت ساخت چهار بازداشتگاه موقت الزامی است.