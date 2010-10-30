گفتگوی کاپیتان استقلال با پرویز مظلومی/ غیبت برهانی و بیژن کوشکی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال پس از پیروزی روز جمعه برابر راه آهن عصر امروز شنبه تمرین سبکی را زیر نظر کادر فنی برگزار کرد و قرار است روز یکشنبه را بازیکنان این تیم به استراحت بپردازند.

در این تمرین که در زمین صنایع دفاع و با حضور کمتر از 15 هوادار برگزار شد، پرویز مظلومی با لباس شخصی حضور داشت و دقایقی را برای بازیکنان این تیم صحبت کرد. سرمربی آبی پوشان در صحبت هایش ضمن تشکر از زحمان بازیکنان برای پیروزی برابر راه آهن، بر اهمیت دیدار با صنعت نفت در آبادان تاکید کرد.

آرش برهانی و بیژن کوشکی که با مصدومیت روبرو هستند در تمرین امروز آبی پوشان غایب بودند. فرهاد مجیدی کاپیتان استقلال هم با 10 دقیقه تاخیر به تمرین آمد و دقایقی با پرویز مظلومی گفتگو کرد.

در ابتدای تمرین بازیکنانی که مقابل راه آهن شهرری به طور کامل بازی کرده بودند حدود 20 دقیقه زیر نظر بهزاد نوشادی مربی بدنساز این تیم بدنهای خود را گرم کرده و سپس کارهای کششی و سرعتی را انجام داده و در نهایت با دستور کار فنی به سونا و استخر رفتند.

سایر بازیکنان استقلال زیر نظر بهتاش فریبا و محمود فکری تمرینات ویژه ای را انجام داده و در بخش پایانی تمرین یک فوتبال درون گروهی را انجام دادند که در این فوتبال امیدرضا روانخواه و اسماعیل شریفات عملکرد خوبی داشتند.