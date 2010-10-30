خوابگاه دانشجویان دکترای دانشگاه مازندران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، یوسف محنت فر معاون دانشجویی دانشگاه مازندران عصر شنبه در مراسم افتتاح مجتمع خوابگاهی شهید نواب صفوی با بیان اینکه آنچه که دانشگاه را به ارزش می رساند و به دانشگاه ماهیت وهمیت می دهد توسعه تحصیلات تکمیلی در زمان حاضر است، گفت: ارزش دانشگاه به وجود دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی می‌باشد.

معاون دانشجویی دانشگاه افزود: ما بدنبال افزایش رفاه نسبی دانشجویان هستیم و معتقدیم دانشجو باید رفاه داشته باشد و معنی رفاه از دید من داشتن خوابگاه خوب، تغذیه خوب، امور فرهنگی و ایجاد امکانات ورزشی است.

وی یادآور شد: در فضای موجود که معاونت دانشجویی و مجموعه مدیریت کلان دانشگاه توانست در فرصت بسیار کم بعضی از این امورات را به انجام برساند و ما جهت رسیدن به حد مطلوب، احتیاج به زمان داریم تا بتوانیم خدمت رسانی بهینه داشته باشیم.

محنت‌ فر افزود: بنده ایمان دارم هر کاری را که در راستای رفاه حال دانشجویان انجام دهیم، نوعی سرمایه‌گذاری است و مطمئن هستم که این هزینه سرمایه گذاری در نیروی انسانی برای آینده کشور و انقلاب اسلامی موثر و مفید است.

خوابگاه دانشجویان دوره دکترا در بلوک یک مجتمع خوابگاهی شهید نواب صفوی با 16 اتاق به بهره‌برداری رسید.