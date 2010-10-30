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۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۲۵

فیاض :

اقدامات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری عین تروریسم است

اقدامات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری عین تروریسم است

نخست وزیر انتصابی فلسطین با اشاره به اقدامات شهرک نشینان در سوزاندن مساجد و کلیساها آن را عین تروریسم دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "سلام فیاض" گفت: شهرک سازی اسرائیل درکرانه باختری رو به زوال است.

نخست وزیر انتصابی فلسطین درطی مراسم چیدن زیتون دربیت لحم درکرانه باختری افزود: وقت آن فرا رسیده است که ظلم اسرائیل علیه فلسطینی ها تمام شود.

وی خواستار توقف ظلم اشغالگران و شهرک سازی و اقدامات خشونت بار صهیونیستها شد.

فیاض تاکید کرد: مردم فلسطین برای بازپس گیری حق خود پایداری خواهند کرد و اشغال، شهرک سازی و ایجاد دیوار حائل مانعی دراین راه ایجاد نمی کند .

وی ادامه داد: فلسطین باقی است و ازحق خود دفاع خواهد کرد و اقدامات شهرک نشینان که آخرین آن سوزاندن کلیساها و مساجد است نشانه تروریست بودن آنها است.

ازسوی دیگر"نبیل ابوردینه" سخنگوی تشکیلات خودگردان نیز گفت: ادامه تجاوزات شهرک نشینان علیه اماکن مسیحی و اسلامی نشانه خوی وحشی شهرک نشینان است.

این مقام تشکیلات خودگردان ضمن درخواست ازمجامع جهانی و آمریکا برای توقف این اقدامات، خشونت شهرک نشینان را موجب نابودی صلح دانست.

کد مطلب 1181482

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