اقدامات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری عین تروریسم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "سلام فیاض" گفت: شهرک سازی اسرائیل درکرانه باختری رو به زوال است.

نخست وزیر انتصابی فلسطین درطی مراسم چیدن زیتون دربیت لحم درکرانه باختری افزود: وقت آن فرا رسیده است که ظلم اسرائیل علیه فلسطینی ها تمام شود.

وی خواستار توقف ظلم اشغالگران و شهرک سازی و اقدامات خشونت بار صهیونیستها شد.

فیاض تاکید کرد: مردم فلسطین برای بازپس گیری حق خود پایداری خواهند کرد و اشغال، شهرک سازی و ایجاد دیوار حائل مانعی دراین راه ایجاد نمی کند .

وی ادامه داد: فلسطین باقی است و ازحق خود دفاع خواهد کرد و اقدامات شهرک نشینان که آخرین آن سوزاندن کلیساها و مساجد است نشانه تروریست بودن آنها است.

ازسوی دیگر"نبیل ابوردینه" سخنگوی تشکیلات خودگردان نیز گفت: ادامه تجاوزات شهرک نشینان علیه اماکن مسیحی و اسلامی نشانه خوی وحشی شهرک نشینان است.

این مقام تشکیلات خودگردان ضمن درخواست ازمجامع جهانی و آمریکا برای توقف این اقدامات، خشونت شهرک نشینان را موجب نابودی صلح دانست.