نشست مسئولان کمیته بانوان و فوتسال برگزار شد/ درخواست برگزاری دیدار با اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که بعدازظهر امروز شنبه با حضور ترابیان رئیس کمیته فوتسال، شجاعی نایب رئیس و رئیس کمیته بانوان، جوراندیرو مشاور و آنالیزور تیم و ثمینی پور سرپرست تیم برگزار شد اعضا به بررسی روند تمرینات و فعالیتهای بازیکنان پرداختند.پ

در این نشست درخواست برگزاری دیدار دوستانه از سوی کشور اوکراین در اسفندماه مورد بررسی قرار گرفت که مقرر شد تا در خصوص این دیدار دوستانه در کمیته تیم های ملی تصمیم گیری شود.

همچنین در خصوص برگزاری دیدار دوستانه ایران و روسیه از تاریخ 25 تا 29 آبانماه اعضا مواردی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.