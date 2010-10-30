برنامه پنجم برای بیکاری و تورم برنامه ریزی ندارد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، سید عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شوری اسلامی امروز شنبه در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه کشور با قرار گرفتن در جایگاه مخالف از مغایرت برنامه پنجم توسعه کشور با اصول قانون اساسی انتقاد کرد و افزود: برنامه پنجم افزایش وابستگی بی سابقه به درآمدهای نفت، افزایش هزینه های جاری دولت و افزایش نرخ تورم را بدنبال دارد.

وی با اشاره به انحراف معنادار دولت از برنامه چهارم توسعه کشور ابراز امیدواری کرد که برنامه پنجم توسعه کشور به سرنوشت برنامه چهارم دچار نشود.

حسینی همچنین با انتقاد از عدم برنامه ریزی در زمینه صنعت نفت، صادرات منابع نفتی و جایگاه ایران در صادرات نفت در برنامه پنجم توسعه کشور افزود: در این برنامه هیچ تمهیداتی برای افزایش سهم ایران در صادرات ، ارتقای بخش پالایش و راهکارهای عملی برای حل مشکلات بخش انرژی دیده نشده است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از قرارداد بیع متقابل که در برنامه پنجم محور اصلی قراردادها است، گفت: در حالی دولت در برنامه پنجم از قرارداد بیع متقابل استفاده کرده که در برنامه چهارم موانع بسیاری برای این موضوع ایجاد و با این قراردادها مخالفت کرد.

وی همچنین با اشاره به وضعیت نابسامان اتلاف انرژی در نیروگاهها، تولید انبوه خودرو بدون رعایت استانداردهای بین المللی و سایه سنگین چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بر تک تک بخش های برنامه پنجم گفت: متاسفانه دولت در برنامه پنجم هیچ گونه تمهیدات و برنامه ریزی ای برای حل این مشکلات ندارد.

حسینی افزود: در برنامه پنجم توسعه کشور تصمیمی برای حل دغدغه ها و مشکلات جامعه از جمله بیکاری، تورم و عدم رشد اقتصادی اتخاذ نشده است و همه اینها از مشکلات برنامه پنجم توسعه کشور است.