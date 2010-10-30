حضور هنرمندان آذربایجان شرقی در نمایشگاه های خارجی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تراب محمدی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در ماههای آتی دو نمایشگاه مهم، فضای هنری و فرهنگی جهان را تحت تاثیر قرار خواهد داد و هنرمندانی از استان آذربایجان شرقی در این نمایشگاهها به معرفی هنر صنعت خود و کشورمان می پردازند.

محمدی تصریح کرد: در نمایشگاه کشور آلمان که در شهر مونیخ برپا خواهد شد، هنرهای گلیم بافی و ورنی بافی به عنوان هنر منحصر به فرد منطقه، همچنین قلمزنی روی نقره که با قلمی موسوم به قلم تبریز انجام می گیرد و هنر نازک کاری چوب در معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت.

رئیس شورای فنی صنایع دستی، حضور نمایندگان استان در نمایشگاه شهر میلان کشور ایتالیا را فرصتی دیگر برای معرفی توانمندی های استان دانست و گفت: هنرهای مختلفی از جمله بافته های داری، قلمزنی روی نقره، انواع هنرهای چوبی از جمله منبت، معرق، مشبک و نازک کاری چوب، سازهای سنتی، سوزن دوزی و نقاشی روی سفال به عنوان بخشی از هنرهای استان، در این نمایشگاه معرفی خواهند شد.

محمدی ابراز امیدواری کرد که به زودی شاهد نتایج ارزشمندترحضور هنرمندان و هنرهای سنتی و صنایع دستی استان در نمایشگاههای متعدد داخلی و خارجی باشیم.

وی همچنین از افتخارآفرینی هنرمندان استان در تمام نقاط دنیا به ویژه در نمایشگاههای بین المللی تقدیر کرد.

وی حضور هنرمندان استان در این نمایشگاههای را موجب آشنا شدن مردم جهان و همچنین هنردوستان و هنرمندان با توانمندی های هنری و فرهنگی و تاریخی استان دانست.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی افزود: به همین منظور در حد امکان، شرایط حضور هنرمندان در نمایشگاهها را فراهم می آوریم و خواستار استمرار حضور هنرمندان و معرفی هنرها در نمایشگاه ها هستیم.