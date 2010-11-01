معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش درباره برنامه های این وزارتخانه برای آشنایی دانش آموزان با مسائل سیاسی گفت: گفتمانهای سیاسی برای پاسخ به شبهات سیاسی دانش آموزان در برخی مدارس برگزار می شود و به دنبال این هستیم که بیش از یک هزار طلبه جوان را با برنامه ریزی وارد مدارس کنیم تا برای دانش آموزان و فرهنگیان بصیرت سیاسی لازم را تبیین کنند.