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۱۰ آبان ۱۳۸۹، ۹:۰۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش برای آشنایی دانش آموزان با مسائل سیاسی

برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش برای آشنایی دانش آموزان با مسائل سیاسی

معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش درباره برنامه های این وزارتخانه برای آشنایی دانش آموزان با مسائل سیاسی گفت: گفتمانهای سیاسی برای پاسخ به شبهات سیاسی دانش آموزان در برخی مدارس برگزار می شود و به دنبال این هستیم که بیش از یک هزار طلبه جوان را با برنامه ریزی وارد مدارس کنیم تا برای دانش آموزان و فرهنگیان بصیرت سیاسی لازم را تبیین کنند.

علی اصغر یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در واقع ایجاد بصیرت سیاسی به دانش آموزان و معلمان از الویتهای این معاونت طی سال تحصیلی جاری در مدارس است.

وی درباره توزیع غیرمجاز نشریه برخی از جریانات سیاسی در بعضی از مدارس کشور گفت: قطعا این موضوع از سوی برخی از عناصر فرصت طلب هدایت می شود. حراست وزارت آموزش و پرورش و معاونت پرورشی در مدارس اقداماتی را برای برخورد با این عناصر فرصت طلب آغاز کرده اند و قطعا این موضوع را دنبال می کنیم.

معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه توزیع کنندگان این نشریه معلوم نیست از قشر معلم یا دانش آموز باشند ادامه داد: قطعا عناصر مسئله داری این حرکت را دامن می زنند.

وی تاکید کرد: مدرسه یک مکان تعریف شده است و اجازه چنین فعالیتهایی را در آن نمی دهیم.

کد مطلب 1181494

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