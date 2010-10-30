اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات دغدغه خبرنگاران و مدیران مسئول را بشناسند

علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه ای رئیس جمهور و مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ضمن بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در هفدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها در خصوص انتخاب نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات به خبرنگار مهر گفت: هیئت نظارت بر مطبوعات وظایف مشخصی دارد که البته باید نظارت خود بر رسانه ها را به شکل مناسبی انجام دهد و کمک کند که رسانه ها هر روز بهتر از روز قبل شوند.

وی با تاکید بر اینکه هیئت نظارت بر مطبوعات اگر وظیفه خود را بدرستی انجام دهد می تواند به رسانه ها کمک کند گفت: در حقیقت هیئت نظارت بر مطبوعات می تواند به عنوان یک پشتیبان و مشوق برای رسانه ها عمل کند و اگر بدرستی نقش خود را ایفا کند یک نوع همدلی در رسانه ها ایجاد خواهد کرد.

مشاور رسانه ای رئیس جمهور با بیان اینکه افرادی که می خواهند به عنوان نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات انتخاب شوند باید این حوزه را به خوبی بشناسند و با آن آشنا باشند اضافه کرد: این افراد باید دغدغه های یک خبرنگار و مدیر مسئول را به خوبی بشناسند و بتوانند با آنها تعامل سازنده ای داشته باشند تا حساسیت های کار را به درستی به آنها منتقل کنند و از سویی دیگر نیز رسانه ها بتوانند در فرآیند کاری خود به این حساسیت ها توجه کنند.

وی اضافه کرد: البته باید یکسری اصول را در کار رسانه ای رعایت کرد چرا که هر کاری یکسری اصول و چارچوبی دارد و حوزه رسانه ای هم از این قاعده مستثنی نیست.

جوانفکر با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران یک کشور آزاد است گفت: رعایت اصول کار در عین آزادی نافی آزادی نیست بلکه آزادی را تحکیم می کند.

مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران افزود: اگر هیئت نظارت بر مطبوعات به نکات مذکور توجه کند می تواند عملکرد قابل قبولی را داشته باشد.