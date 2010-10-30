  1. استانها
  2. لرستان
۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۱۱

حوادث جاده ای در لرستان 19 کشته و مجروح در پی داشت

حوادث جاده ای در لرستان 19 کشته و مجروح در پی داشت

خرم آباد - خبرگزاری مهر: بر اثر وقوع 11 فقره تصادف رانندگی در جاده های استان لرستان 19 نفر کشته و زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، ماموران پاسگاه کمالوند شهرستان خرم آباد، در پی کسب خبری مبنی بر وقوع یک فقره تصادف، درمحور چغلوندی بلافاصله به محل اعزام شدند.

با حضور ماموران در محل مشخص شد، یک دستگاه پیکان سواری به رانندگی و سرنشینی سه نفر، با یک دستگاه مینی بوس به رانندگی و سرنشینی چهار نفر برخورد کرده که بر اثر این تصادف راننده و یکی از سرنشینان پیکان، به علت شدت جراحات وارده فوت و یک نفر نیز در این حادثه مجروح شد.

در پی این حادثه کارشناس پلیس راه استان لرستان از صحنه تصادف بازدید کردند که علت تامه تصادف بی احتیاطی از سوی راننده سواری پیکان به علت تجاوز به حریم جاده گزارش شده است.

همچنین بنابر این گزارش در طول 24 ساعت گذشته در پی وقوع 10 فقره تصادف دیگر در جاده های لرستان یک نفر کشته و 15 نفر مجروح شدند.

در بررسیهای به عمل آمده توسط کارشناسان علت تامه تصادفات مذکور به طور عمده تخطی از سرعت مطمئنه، عدم توجه به جلو، خستگی و خواب آلودگی گزارش شده است.

کد مطلب 1181502

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها