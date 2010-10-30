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۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۵۴

حاشیه پرسپولیس - استیل آذین/

پیروانی دوست قدیمی اش را غافلگیر کرد/ کریمی به سمت دایی نرفت

پیروانی دوست قدیمی اش را غافلگیر کرد/ کریمی به سمت دایی نرفت

علی کریمی که سالهاست با علی دایی اختلاف نظر دارد در بازی امروز به سمت سرمربی پرسپولیس نرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی که ابتدا اعلام شده بود به همراه مهدوی کیا به این دیدار نخواهند رسید با ترفند افشین پیروانی در ترکیب استیل آذین قرار گرفت. کریمی که سالهاست با دایی مشکل دارد قبل از شروع بازی به سمت سرمربی پرسپولیس نرفت.

افشین پیروانی هم که قبل از این اعلام کرده بود مهدوی کیا و کریمی به این بازی نمی رسند با فرستادن این دو به میدان هم علی دایی را غافلگیر کرد و هم هواداران پرسپولیس را.

در شروع بازی مهدی مهدوی کیا، میلاد زنیدپور و چند بازیکن دیگر استیل آذین به سمت نیمکت پرسپولیس رفتند و با علی دایی احوالپرسی کردند.

کد مطلب 1181514

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