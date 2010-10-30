جامعه ورزش همدان 1505 شهید تقدیم انقلاب کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سید عبدی افتخاری بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همزمان با برگزاری کنگره سرداران شهید در استان همدان، تصاویر این شهدا در نقاط مختلف شهر همدان نصب می شود.

افتخاری با بیان اینکه در سه سال گذشته 344 مسابقه ورزشی در سطح بین‌المللی، آسیایی، کشوری و استانی به نام شهدا برگزار شده است، گفت: هدایت نسل جوان به سمت پیام های شهدا برای جامعه ورزش ارزنده و اثرگذار است و اثرات مثبتی در جامعه ورزش دارد.

وی به آماده سازی ورزشگاه شش هزار نفری همدان برای برگزاری برنامه های اجلاسیه کنگره اشاره کرد و افزود: برای ورزشگاه انقلاب که فضایی به متراژ 9 هزار متر‌مربع دارد 14 میلیارد تومان هزینه می‌شود که تاکنون 12 میلیارد تومان آن هزینه شده است.

وی اظهار داشت: این پروژه‌‌ عظیم در مدت سه سال ساخته شده و همزمان با اجلاسیه کنگره بهره‌ برداری می‌شود.

افتخاری با بیان اینکه روزانه 300 نفر به صورت ثابت برای اجرای این پروژه فعالیت می‌کنند، افزود: در سه ماه گذشته برای اجرای این پروژه به اندازه یک سال و نیم کار شده به طوری که بخشی از محوطه برای کنگره آماده شده است.

سید عبدی افتخاری با اشاره به اینکه در سال 88 ورزشگاه 15 هزار نفری همدان نیز به برکت نام شهدا با اعتبار 10 میلیارد تومان بهره برداری شد، گفت: در زمان بهره برداری از آن، مسابقات سه جانبه ‌ای با حضور تیم های پاس، فجر سپاسی و تیم دسته دوم برزیل برگزار شد.

مسئول کمیته تربیت ‌بدنی کنگره شهدای استان همدان خاطرنشان کرد: تاکنون پنج مسابقه کشوری در رشته‌های کشتی، دوچرخه، فوتبال با نام شهدای همدان برگزاری شده است.