یک باند بزرگ مواد مخدر در لرستان منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سرهنگ کاظم علیزاده ظهر شنبه در این رابطه در گفتگو با خبرنگاران افزود: ماموران مبارزه با مواد مخدر استان لرستان با هماهنگی مقام قضایی پس از یک ماه کار اطلاعاتی شبانه روزی در خصوص فعالیت یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح استان موفق به دستیابی به اطلاعاتی در زمینه ورود یک محموله بزرگ مواد مخدر از استانهای جنوبی کشور به لرستان شدند.

وی ادامه داد: در همین راستا سه اکیپ مجرب از ماموران مبارزه با مواد مخدر استان لرستان با تمام امکانات و تجهیزات در آزاد راه خرم آباد - پل زال مسیر این باند را کنترل کرده و در نهایت در عملیاتی ضربتی موفق به دستگیری برخی از اعضای این باند شدند.

فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان از دستگیری سه نفر از اعضای اصلی این باند خبر داد و بین داشت: همچنین از این افراد 48 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شد.

سرهنگ علیزاده خاطرنشان کرد: همچنین از افراد دستگیر شده دو دستگاه خودروی پژو 405 و وانت پیکان، یک قبضه سلاح، سه دستگاه تلفن همراه و مبلغ دو میلیون و 276 هزار تومان وجه نقد کشف و ضبط شد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به دستگیری تعداد دیگری از سوداگران مرگ در سطح استان اشاره کرد و گفت: ماموران انتظامی شهرستان دلفان، کلانتری و پاسگاههای خرم آباد و کوهدشت نیز در روز گذشته موفق به دستگیری 10 نفر متهم و کشف 526 گرم انواع مواد مخدر از این افراد شدند.