چهار انتصاب جدید در دانشگاه تربیت معلم

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، زهرا بیگم حجازی زاده در احکام جداگانه ای مدیران دفتر فنی و طرحهای عمرانی، رئیس مرکز انفورماتیک و مدیر امور خوابگاه های دانشگاه را منصوب کرد.

سرپرست دانشگاه در متن حکم با اشاره به درایت و پشتکار مدیران جدید تاکید کرده با استفاده از تجربیات خودشان و مشارکت همه دانشگاهیان نسبت به هدایت امور محوله بر محور برنامه ریزی در چارچوب مقررات موفق باشند.

وی همچنین از مدیران سابق این حوزه تقدیر و تشکر کرده و احکام مدیران جدید را نیز به شرح زیر صادر کرده است.

بر این اساس دکتر پیمان همامی به عنوان سرپرست دفتر فنی و طرحهای عمرانی دانشگاه در تهران، مهندس مهدی علیپور به عنوان سرپرست دفتر فنی و طرحهای عمرانی در پردیس کرج دانشگاه، مسعود خوشدل لنگرودی مدیر امور خوابگاهها و مهندس محمد لالی نیز به عنوان رئیس مرکز انفورماتیک دانشگاه تربیت معلم منصوب شدند.