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۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۳۰

سجادی:

شیراز باید ازجمله کانونهای فرهنگی و هنری جهان باشد

شیراز باید ازجمله کانونهای فرهنگی و هنری جهان باشد

شیراز - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری فارس، شیراز را دارای قابلیت تبدیل به یکی از کانونهای فرهنگی هنری ایران و جهان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، فرهاد سجادی شامگاه شنبه در مراسم اختتامیه بیست و یکمین جشنواره و چهارمین همایش سراسری تئاتر فجر فارس گفت: فارس و شیراز از لحاظ ظرفیتهای تاریخی، اعتقادی، فرهنگی و هنری دارای قابلیتهای فراوانی بوده که باید به آن توجه بیشتر شود.

وی با بیان اینکه در فارس باید به زیرساختهای هنر توجه بیشتری کرد، تاکید کرد: فارس دارای ظرفیتهای فراوانی در عرصه هنرهای نمایشی است که در راه توسعه زیرساختهای آن باید تلاش بیشتری داشت.

سجادی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هنر مهمترین قالب برای بیان ارزشهای اصیل خدایی و ماهیتهای کرامات انسانی است و هر ارزشی که با هنر آمیخته شود جاوادانه خواهد بود.

سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری فارس تصریح کرد: انسان امروز بر اساس نظامات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی برآمده از مدرنیته دچار روزمرگی است که هنر مهمترین ظرفیت برای غلبه بر روزمرگی را دارد.

سجادی افزود: تئاتر یک هنر زنده و موفق است و امروز متنهایی بسیار قوی برای فعالیت و پرداختن در هنر تئاتر در کشور داریم که باید به این متنهای هنری پر محتوا توجه ویژه شود.

وی اضافه کرد: امیدواریم هیچ وقت برنامه های فرهنگی و هنری در کشور و استان فارس کم رنگ نشود.

در پایان این مراسم نفرات اول تا سوم این جشنواره برای حضور در جشنواره منطقه ای فجر معرفی شدند.

کد مطلب 1181521

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