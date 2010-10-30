سند امنیت ملی ترکیه رژیم اسرائیل را اصلی ترین تهدید این کشور دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، در جدیدترین سند امنیت ملی ترکیه از رژیم صهیونیستی به عنوان تهدید اصلی امنیت این کشور نام برده شده است. این سند همچنین سیاستهای رژیم صهیونیستی را عامل ایجاد بی ثباتی در منطقه دانسته است.

رسانه های ترکیه با نقل قول از سند امنیتی جدید این کشور که از سوی شورای امنیت ملی و با عنوان "اساسنامه محرمانه" منتشر شده از رژیم صهیونیستی با نام "اصلی ترین تهدید امنیت ترکیه" نام برده اند.

در بخشی از این سند که راهبرد سیاسی و امنیتی ترکیه را طی 5 سال آینده مشخص می کند، آمده است: اقدامات و سیاستهای اسرائیل، ثبات منطقه را به خطر انداخته و موجب به راه افتادن مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه می شود.

این نخستین بار از زمان اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی است که از این رژیم بعنوان نخستین تهدید جدی امنیت ترکیه یاد می شود. پیشتر نیز رسانه های ترکیه ای از حذف نام ایران، عراق، روسیه و یونان از فهرست تهدید این کشور خبر داده بودند.

روزنامه صهیونیستی هاآرتض مدعی است که این اقدام ترکها در ادامه سیاستهای ضداسرائیلی آنکارا پس از حمله صهیونیستها به کاروان آزادی است. در حمله نظامیان اسرائیلی به کاروان کمک رسانی به غزه در 31 ماه می 9 تن از سرنشینان ترک تبار به شهادت رسیدند.