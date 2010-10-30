به گزارش خبرنگار مهر ، در جلسه امروز شنبه مجلس شورای اسلامی که برای بررسی کلیات لایحه برنامه پنجم توسعه تشکیل شده بود، حسن کامران نماینده مردم اصفهان در موافقت با کلیات لایحه گفت: ‌یکی از نکات مثبت این برنامه انسجام در آن و فقدان تفکر منطقه ای است که موجب شده سیاست های کلان نظام و منافع ملی کشور در این برنامه مدنظر قرار داده شود.

نماینده مردم اصفهان که به عنوان سومین موافق، از لایحه برنامه پنجم توسعه دفاع می کرد با انتقاد از سخنان برخی مخالفان لایحه، گفت:‌ برخی همکاران در مخالفت با لایحه به اجرایی نشدن برنامه های قبلی اشاره کردند که باید در پاسخ این دوستان گفت: در اجرا نشدن برنامه های قبلی توسعه مهمترین انتقاد متوجه نظارت خود مجلس است که باید بر صحت اجرای قانون نظارت می کرد.



کامران در ادامه با بیان این مطلب که برنامه پنجم، ‌برنامه ای علمی است، تصریح کرد: در این برنامه موارد مخالف با منافع ملی و سیاست های سند چشم انداز، حذف شده است.



وی همچنین افزود: اتهام غیر کمی بودن به این برنامه وارد نیست؛ چرا که این برنامه به موارد کمی هم توجه دارد و اینگونه هم نیست که فاقد شاخص های کمی و عددی باشد و نمونه این کمی نگری را می توان در بخش پژوهش شاهد بود.



نماینده مردم اصفهان در ادامه موافقت خود با کلیات لایحه افزود: در این برنامه از موازی کاری جلوگیری شده و بر مسائلی مانند میادین مشترک نفت و گ از که در منافع ملی کشور موثر هستند توجه شده است.



کامران همچنین توجه به اقتصاد کشور و عدالت محوری را یکی دیگر از نکات مثبت این برنامه عنوان کرد.



وی در پایان با اشاره به نگاه پویای این برنامه به اصلاح ساختار بانک ها و وضعیت اقتصادی کشور، تاکید کرد: انسجام این برنامه از برنامه های قبلی بیشتر است.