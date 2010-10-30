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۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۱۶

ظرفیت تولید گندله در "گل گهر" به 15 میلیون تن افزایش می‌یابد

وزیر صنایع و معادن اعلام کرد: ظرفیت تولید گندله سنگ آهن در شرکت سنگ آهن گل گهر به 15 میلیون تن افزایش می‌یابد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان‌ در مراسم افتتاح کارخانه بازیابی هماتیت و سولفورزدایی"گل گهر" کرمان گفت: در حال حاضر  ظرفیت تولید گندله در این شرکت سالانه 5 میلیون تن است .

وی، ارزش اقتصادی را درکنار استفاده بهینه از باطله ها، به عنوان  مزیتهای کارخانه هماتیت ذکرکرد و افزود: کارخانه بازیابی هماتیت تنها در مدت 18 ماه ،‌سرمایه گذاری انجام شده را برگشت خواهد داد.

به گفته وزیر صنایع ‌ومعادن، در این کارخانه  از موادی استفاده می شود که پیشتر به عنوان باطله معدنی از آن ها یاد می شد اما از این پس با انجام عملیات فرآوری، به خوراک کارخانه های تولید گندله سنگ آهن تبدیل می شوند.

محرابیان همچنین از راه‌اندازی  خط چهارم تولید کنسانتره در شرکت گل گهر ‌طی سال آینده خبر داد واظهار امیدواری کرد: با برنامه‌ریزیهای انجام شده این مهم نیز محقق گردد.

وی بر ضرورت توجه هر چه بیشتر مسئولان در تامین و توسعه زیر ساختهای بخش معدن و صنایع معدنی تاکید کرد وگفت: توسعه‌ این دو بخش در گرو توسعه‌ زیرساخت‌هاست، از این رو با فراهم شدن امکاناتی نظیر آب و برق  می‌توان به سرعت بخشیدن طرحهای توسعه ای کشور و این استان کمک بیشتری کرد.

کد مطلب 1181527

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