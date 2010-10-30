مشکلات حجاج در فرودگاه مدینه و جده کاهش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر در قم به نقل از دفتر آیت الله مکارم شیرازی، حجت الاسلام سید علی قاضی عسکر امروز شنبه به همراه رئیس سازمان حج و زیارت و آیت الله استادی در بعثه آیت الله مکارم شیرازی در مدینه منوره حضور یافته و با اعضای بعثه آیت الله مکارم شیرازی دیدار کرد.



وی در این دیدار از برخورد مأموران کشور میزبان با حجاج ایرانی در فرودگاه مدینه و جده اظهار خرسندی کرد و اعلام داشت: مشکلات چند روز اول حل شده و تدابیری اندیشیده شده تا حجاج در فرودگاه مدینه و جده حداکثر ظرف مدت یک ساعت ترخیص شوند.



سرپرست حجاج ایرانی در ادامه از همکاری مسئولان مدینه منوره با برگزاری مراسم دعای کمیل، خبر داد و گفت: آنها پیشنهاد داده‌اند که مراسم دعای کمیل یک ساعت زودتر برگزار شود و با توجه به این که هم اکنون تعداد زائران ایرانی به 31 هزار نفر رسیده است، انشاء الله مراسم دعای کمیل با شکوهی برپا خواهد شد.



وی در پایان از اعضای بعثه دفتر آیت الله مکارم برای بازدید از مراکز طبخ غذا در مدینه دعوت بعمل آمد.