برنامه های منطقه 10دانشگاه آزاد فناور محور می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا ایرانبخش عصر شنبه در اولین نشست صمیمی اعضای تشکلهای دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول،انجام فعالیتهای سیاسی به شیوه تشکیلاتی منظم، منسجم و قوی همراه با ساختار، اهداف و وظایف مشخص را از سوی تشکلهای دانشجویی خواستار شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود فعالیتهای سیاسی در دانشگاه آزاد اسلامی را مبتنی بر فعالیتهای علمی و تحقیقاتی دانست و گفت: ما انتظار داریم دانشجویان عضو تشکلهای دانشجویی از نظر علمی و تحصیلی سرآمد همگان بوده و بتوانند رتبه های برتر و کرسی های تحصیلات تکمیلی را بدست آورند.

در ادامه این نشست میرحسینی، نماینده ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی در هیئت نظارت تشکلهای دانشجویی استان هدف از تشکیل اینگونه جلسات را ارتقاء سطح فرهنگی ، دینی و سیاسی دانشجویان برشمرد.

وی گفت: ‌در جامعه کنونی که دشمنان با توطئه های گوناگون قصد ورود ادبیات ، فرهنگ و هنر خود را به جامعه اسلامی دارند وظیفه ماست تا با بصیرت افزایی و تحصیل و تهذیب فکری ، اعتقادی و جسمانی دست رد بر سینه آنان بزنیم.

گفتنی است در این نشست علی اکبر منتظری بعنوان دبیر تشکلهای سیاسی اسلامی به ارائه گزارش عملکرد شش ماه تشکل های دانشجویی پرداخت و در خصوص برنامه های آتی بحث و تبادل و نظر شد.