رشد 12 برابری مبادلات تجاری ایران با کشورهای اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک افقهی افزود: میزان مبادلات تجاری ایران به کشورهای اسلامی در سال 1997 معادل 2.5 میلیارد دلار بوده که این میزان در سال 2009 به حدود 30 میلیارد دلار رسیده که حاکی از رشد 12 برابری است.

وی، حجم کل مبادلات غیرنفتی ایران با جهان را 80 میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: بر این اساس میزان مبادلات غیرنفتی ایران با کشورهای اسلامی با توجه به میزان حدود 35 درصدی فعلی باید افزایش یابد.

معاون وزیر بازرگانی، منطقه گرایی اقتصادی و تجاری را سبب گسترش تولید منطقه ای و جهانی، تخصص در تولید داخلی، کسب درآمدهای ارزی، کاهش هزینه‌های تولید در سطح منطقه، افزایش تجارت میان اعضا، صرفه‌جویی در منابع کمیاب داخلی، توزیع بهینه درآمد، افزایش کارایی در تولید و تجارت، افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و استفاده از مزیت‌های نسبی اعضا منطقه ای ذکر کرد.

وی تصریح کرد: دسترسی به بازار، یکپارچگی عمیق‌تر اقتصادی و افزایش رقابت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از دلایل اقتصادی گرایش به منطقه گرایی است.

افقهی از دیگر دلایل سیاسی گرایش به منطقه گرایی را افزایش قدرت چانه‌زنی در مجامع بین‌المللی، تقویت امنیت میان اعضا و تضمین حمایت سیاسی عنوان کرد و گفت: به عنوان یک شاهد سگفت زده همراه هیات ایرانی سفر اخیر رییس جمهوری اسلامی ایران به لبنان بیانگر اوج عظمت مردم ایران و نفوذ محبت جهانی حضرت امام (ره) و انقلاب اسلامی در این کشور بود و این اقدام همه معادلات سیاسی جهان را در دنیا برقلم زد و دولت های مختلف همچنان در تحلیل این واقعه مبهوت مانده اند و حتما باید با توسعه مبادلات تجاری روابط دو ملت را نهادینه کرد و پیوند عمیق تری داد.

وی بیان کرد: اگر به دنبال ایجاد منطقه ای امن در سطح منطقه هستیم باید تقویت فعالیت های اقتصادی را سرلوحه برنامه هایمان قرار دهیم.

معاون وزیر بازرگانی، بهره‌گیری از صرفه‌های ناشی از تولید انبوه، افزایش رقابت و ارتقای کارایی تولیدکنندگان داخلی، بهبود احتمالی رابطه مبادله، جذب سرمایه خارجی و انتقال فناوری و احتمال ایجاد تجارت(افزایش میزان مبادلات تجاری بین کشورهای عضو) را مزایای عضویت در ترتیبات منطقه ای ذکر کرد.

وی با بیان اینکه شکل گیری همگرایی منطقه ای سبب یکپارچگی بیشتر مبادلات اقتصادی و تجاری می شود اظهار داشت: امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی و تجارت آزاد، ایجاد اتحادیه گمرکی، بازار مشترک و اتحادیه اقتصادی از مراحل شکل گیری همگرایی منطقه ای می توان نام برد.