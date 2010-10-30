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۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۳۳

هفته سیزدهم لیگ برتر /

تساوی پرسپولیس و استیل‌آذین در نیمه اول/ اثری از فوتبال نبود!

تساوی پرسپولیس و استیل‌آذین در نیمه اول/ اثری از فوتبال نبود!

نیمه اول دیدار تیم های فوتبال استیل آذین و پرسپولیس در شرایطی با نمایش سرد و کسل کننده بازیکنان دو تیم به تساوی انجامید که افشین پیروانی با غافلگیر کردن علی دایی از ابتدا علی کریمی و مهدی مهدوی کیا را در ترکیب اصلی تیمش به میدان فرستاد.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از هفته سیزدهم دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر از ساعت 17:45 دقیقه امروز شنبه با قضاوت محسن ترکی و در حضور نزدیک به 30 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد که دو تیم استیل آذین و پرسپولیس در پایان نیمه اول به تساوی بدون گل رضایت دادند.

این بازی در شرایطی آغاز شد که در جمع بازیکنان تیم پرستاره استیل آذین علی کریمی و مهدی مهدوی کیا نیز حضور پیدا کردند تا این تیم با تمام نفرات اصلی اش به مصاف شاگردان علی دایی برود.

پرسپولیس هم که در بازی قبلی تیم صدرنشین لیگ برتر یعنی ذوب آهن را با نتیجه 2 بر صفر شکست داده بود در این بازی تمامی نفراتش را در اختیار داشت.

با این وجود در 45 دقیقه اول دو تیم فوتبال سرد و کسل کننده ای را به نمایش گذاشتند و موقعیت های زیادی از سوی بازیکنان دو تیم روی دروازه ها ایجاد نشد تا یک تساوی صفر بر صفر از دو تیم بزرگ لیگ برتر رقم بخورد. تنها صحنه حساس نیمه اول موقعیت تک به تک محمد غلامی برای استیل آذین بود که نتوانست دروازه خالی را باز کند.

کد مطلب 1181534

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