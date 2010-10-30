روند هدفمندی یارانه ها صبح فردا برای نمایندگان تشریح می شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی امروزشنبه مجلس را بر عهده داشت در پایان جلسه اعلام کرد ساعت 7 صبح یکشنبه کمیسیون ویژه هدفمندی یارانه ها تشکیل جلسه خواهد داد .

وی ادامه داد: از همه نمایندگان مجلس دعوت می کنم در این جلسه حضور پیدا کنند و در جریان مباحث و امور مربوط به هدفمندی یارانه ها قرار گیرند.

پیش از این غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه مجلس از برگزاری جلسه ای با حضور وزیر اقتصاد با هدف تشریح روند اجرای هدفمندی یارانه ها برای نمایندگان خبرداده بود .