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۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۳۴

در جلسه کمیسیون ویژه ؛

روند هدفمندی یارانه ها صبح فردا برای نمایندگان تشریح می شود

روند هدفمندی یارانه ها صبح فردا برای نمایندگان تشریح می شود

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسه کمیسیون ویژه هدفمندی یارانه ها فردا یکشنبه پیش از جلسه علنی مجلس خبر داد و از نمایندگان مجلس برای حضور در این جلسه دعوت کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی امروزشنبه  مجلس را بر عهده داشت در پایان جلسه اعلام کرد ساعت 7 صبح یکشنبه کمیسیون ویژه هدفمندی یارانه ها تشکیل جلسه خواهد داد .

وی ادامه داد: از همه نمایندگان مجلس دعوت می کنم در این جلسه حضور پیدا کنند و در جریان مباحث و امور مربوط به هدفمندی یارانه ها قرار گیرند.

پیش از این غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه مجلس از برگزاری جلسه ای با حضور وزیر اقتصاد با هدف تشریح روند اجرای هدفمندی یارانه ها برای نمایندگان خبرداده بود .

کد مطلب 1181535

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