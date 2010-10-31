108 هزار میلیارد تومان تعهدات وزارت راه / بدهی به پیمانکاران نداریم

مجید اسعدی در حاشیه حضور در غرفه خبرگزاری مهر در هفدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها در گفتگو با مهر در پاسخ به پرسشی مبنی بر میزان بدهی های وزارت راه و ترابری به پیمانکاران گفت: این وزارتخانه هیچ گونه بدهی به پیمانکاران خود ندارد و آنچه است در واقع تعهدات این وزارتخانه نسبت به پروژه هایی است که باید بر اساس مصوبات دولتی اجرایی کند.

وی با بیان اینکه تعهد وزارت راه و ترابری اجرای هرچه سریعتر طرحها است، در مورد میزان این تعهدات اعلام کرد: در حال حاضر میزان تعهدات این وزارت خانه 108 هزار میلیارد تومان است که شامل تکمیل پروژه‌های در دست اجرا و مصوبات استانی هیئت دولت است.

معاون اقتصادی وزارت راه و ترابری با تاکید بر اینکه این برآورد بر اساس قیمتهای سال‌جاری محاسبه شده است، افزود: وزارت راه و ترابری نیاز به تامین مالی دارد تا بتواند این طرحها را تکمیل کند و هرچه این تامین مالی چه از طریق دولت و چه از طریق فاینانس های داخلی و خارجی زودتر انجام شود قاعدتا زمان اجرای پروژه ها کوتاه تر خواهد شد.

وی در خصوص اعتبار سال‌جاری وزارت راه و ترابری اعلام کرد: اعتبار سال‌جاری وزارت راه و ترابری در حدود 4 هزار و 800 میلیارد تومان بوده که تاکنون 70 درصد این اعتبار تخصیص یافته است.

حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری نیز درباره بدهی‌های وزارت راه و ترابری نیز اظهار داشت: "انشاءالله خداوند می‌دهد."