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۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۲۱

اسعدی در غرفه مهر اعلام کرد:

108 هزار میلیارد تومان تعهدات وزارت راه / بدهی به پیمانکاران نداریم

108 هزار میلیارد تومان تعهدات وزارت راه / بدهی به پیمانکاران نداریم

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت راه و ترابری با بیان اینکه وزارت راه و ترابری هیچ بدهی به پیمانکاران خود ندارد، از 108 هزار میلیارد تومان تعهد این وزارتخانه بایت اجرای طرحهای توسعه ای خبر داد.

مجید اسعدی در حاشیه حضور در غرفه خبرگزاری مهر در هفدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها در گفتگو با مهر در پاسخ به پرسشی مبنی بر میزان بدهی های وزارت راه و ترابری به پیمانکاران گفت: این وزارتخانه هیچ گونه بدهی به پیمانکاران خود ندارد و آنچه است در واقع تعهدات این وزارتخانه نسبت به پروژه هایی است که باید بر اساس مصوبات دولتی اجرایی کند.

وی با بیان اینکه تعهد وزارت راه و ترابری اجرای هرچه سریعتر طرحها است، در مورد میزان این تعهدات اعلام کرد: در حال حاضر میزان تعهدات این وزارت خانه 108 هزار میلیارد تومان است که شامل تکمیل پروژه‌های در دست اجرا و مصوبات استانی هیئت دولت است.

معاون اقتصادی وزارت راه و ترابری با تاکید بر اینکه این برآورد بر اساس قیمتهای سال‌جاری محاسبه شده است، افزود: وزارت راه و ترابری نیاز به تامین مالی دارد تا بتواند این طرحها را  تکمیل کند و هرچه این تامین مالی چه از طریق دولت و چه از طریق فاینانس های داخلی و خارجی زودتر انجام شود قاعدتا زمان اجرای پروژه ها کوتاه تر خواهد شد.

وی  در خصوص اعتبار سال‌جاری وزارت راه و ترابری اعلام کرد: اعتبار سال‌جاری وزارت راه و ترابری در حدود 4 هزار و 800 میلیارد تومان بوده که تاکنون 70 درصد این اعتبار تخصیص یافته است.

حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری نیز درباره بدهی‌های وزارت راه و ترابری نیز اظهار داشت: "انشاءالله خداوند می‌دهد."

کد مطلب 1181536

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