لایحه برنامه پنجم توسعه جامع نگر است

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز شنبه علی اکبر آقایی مغانجویی نماینده سلماس در موافقت با کلیات لایحه برنامه پنجم توسعه به جامع نگری لایحه برنامه پنجم اشاره کرد و اظهار داشت: نمایندگانی که در مخالفت با لایحه برنامه پنجم صحبت کردند و از عدم وجود تعاریف مشخص در برنامه انتقاد کردند متاسفانه به وضعیت فعلی کشور، تهدیداتی که با آن مواجه هستیم، عقب ماندگی های برنامه چهارم و تبعیض هایی که در کشور وجود دارد، توجه نکرده اند.

وی به نکات مثبت لایحه برنامه پنجم اشاره کرد و گفت: در این لایحه توجه ویژه ای به توسعه فرهنگ ایرانی ـ اسلامی، ارزش‌های دینی و انقلابی، ارتقای کمی ـ کیفی دانشگاه ها و شرکت‌های دانش بنیان و... شده است.



وی تصریح کرد: در بخش سلامت توجه ویژه ای به فعالیت های شورای عالی سلامت، پزشک خانواده، بیمه سلامت شده است.



آقایی مهمترین محور برنامه پنجم را توسعه رشد اقتصادی دانست و تصریح کرد: در بخش اقتصادی برای بهبود فضای کسب و کار تشکیل شورای گفتگوی بین دولت و بخش خصوصی پیش بینی شده است تا در این شورا با تبادل نظر و بحث و گفتگو و حضور کارشناسان و مسئولان مربوط فضای کسب و کار در کشور رونق پیدا کنند.



وی ادامه داد: در این بخش همچنین به سرمایه گذاری های داخلی و خارجی توسعه مناطق آزاد تجاری برای دست یافتن به یک مدیریت اقتصادی یکپارچه توجه شده است.



نماینده سلماس به ساماندهی مشکلات بخش کشاورزی در برنامه پنجم اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: در این بخش تنظیم تعرفه صادرات محصولات کشاورزی براساس حمایت از تولید داخلی مدنظر قرار گرفته است.



آقایی در ادامه به مواد لایحه برنامه پنجم در بخش عمرانی خصوصا طرح جامع حمل و نقل شهری اشاره کرد و اظهار داشت: مواد گنجانده شده در بخش عمرانی برای پاسخگویی به تقاضاهای فعلی تا حد زیادی راهگشا خواهند بود.



وی در پایان با تاکید بر این که نمایندگان انتقادات خود را در قالب پیشنهاد مطرح کنند خاطرنشان ساخت : این برنامه با اشکالات و انتقاداتی وارد است ولی به جای زیر سوال بردن کلیات آن بهتر است نمایندگان منتقد ایرادات خود را در قالب پیشنهاد مطرح کنند.