به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار ابراهیم جباری بعد از ظهر شنبه در سالروز شهادت دانش آموز بسیجی، حسین فهمیده در مراسم تودیع و معارفه مسئول سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان استان قم که در سالن شهید درویش سپاه برگزار شد، گفت: در شرایطی که دشمنان با برنامه‌ریزی فراوان، افکار نوجوانان و جوانان ایران اسلامی را هدف قرار داده‌اند، اقدامات سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان می‌تواند در مقابله با این برنامه ریزی‌ها بسیار مؤثر باشد و عملاً توطئه‌های دشمنان را در این زمینه خنثی سازند.



فرمانده سپاه علی بن ابی طالب(ع) افزود: با توجه به پیش رو بودن روز 13 آبان «روز مبارزه با استکبار» لازم است دانش آموزان و فرهنگیان با حضور شکوهمند، همچون گذشته با شور و اشتیاق بیشتر در صحنه حاضر شوند.



سردار جباری با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به شهر مقدس قم اظهار داشت: وحدت و همدلی که به واسطه حضور مقام معظم رهبری در میان مسئولان استان بیش از پیش ایجاد شد، باید تداوم داشته باشد.



وی به برنامه‌های فشرده رهبر معظم انقلاب در این سفر اشاره کرد و گفت: صبر، حوصله و استقامت مقام معظم رهبری باید برای همه مسئولان و مدیران درسی باشد که هرگز از کار و تلاش خسته نشوند.



انعقاد تفاهم نامه میان وزیر آموزش و پرورش و فرمانده کل سپاه



مدیرکل اداره آموزش و پرورش استان قم نیز در این مراسم با بیان اینکه تفاهم نامه‌ای میان وزیر آموزش و پرورش و فرمانده کل سپاه درخصوص بصیرت افزایی فرهنگیان به امضاء رسیده است، اظهار داشت: در چنین شرایطی که استکبار جهانی به وسیله جنگ نرم علیه نظام جمهوری اسلامی وارد عمل شده است، فعالیت‌های بسیج می‌تواند دانش آموزان و فرهنگیان را در برابر این هجمه‌ها مصون دارد.



امین جعفری افزود: آموزش و پرورش آمادگی لازم را در همه زمینه‌ها با یاری سپاه، منویات مقام معظم رهبری را که در جمع بسیجیان و دانشجویان و دانش آموزان بیان شد، عملیاتی کند.



وی به تجمع دانش آموزان در روز 13 آبان اشاره کرد و گفت: با توجه به سفر مقام معظم رهبری به قم، شور و نشاط بسیاری در میان دانش آموزان وجود دارد که قطعا با حضور یکپارچه روز 13 آبان با شکوه هرچه تمام‌تر برگزار خواهد شد.



شایان ذکر است، در این مراسم از زحمات برادر حسین کبیری اصل، تقدیر بعمل آمد و محمود زینلی به عنوان مسئول جدید سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان استان قم معرفی گردید.