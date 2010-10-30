کشته شدن 30 شبه نظامی در افغانستان/ 2 کشته در درگیریهای پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، امروز شنبه انفجاری انتحاری منطقه تانای در ولایت شرقی خوست افغانستان را لرزاند.

"دولتخان قیومی" از مقامهای این ولایت ضمن اعلام این خبر گفت: این انفجار در ساعت 4:30 بعدازظهر به وقت محلی و در حین عبور یک کاروان نیروهای خارجی از این منطقه روی داده است.

وی از ارائه جزئیات بیشتر در این زمینه خودداری کرده و خاطرنشان کرد که اطلاعات بیشتر پس از انتشار بیانیه ناتو در این زمینه اعلام خواهد شد.

خبر دیگر اینکه در جریان عملیات نیروهای ناتو در ولایت پکتیکا دستکم 30 شبه نظامی کشته شده اند. این عملیات در ساعات نخستین بامداد امروز شنبه در منطقه برمال نزدیک مرز پاکستان انجام گرفته و طی آن شبه نظامیان، مقاومت سنگینی از خود نشان داده اند.

فرماندهی نیروهای کمک به امنیت افغانستان (ایساف) با انتشار بیانه ای اعلام کرد که در این درگیری 5 تن از نظامیان ناتو مجروح شده اند اما این نیروها تلفاتی نداشته اند.

از پاکستان نیز گزارش می رسد که در حمله مردان مسلح به یک مقر نیروهای ارتش در وزیرستان جنوبی دو نظامی دولتی کشته شده اند. این حمله در 30 کیلومتری شهر وانا مرکز این ایالت روی داده است.

گفتنی است ارتش پاکستان در ماه اکتبر سال گذشته میلادی با هدف پاکسازی این منطقه حملات گسترده ای را علیه شبه نظامیان طالبان انجام داد که از آن بعنوان یکی از شدیدترین حملات اسلام آباد علیه طالبان یاد می شود.