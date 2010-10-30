فلسطینی ها هم مانند جنوب سودان حق تعیین سرنوشت خود را دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری آلمان، "احمد ابوالغیط" تاکید کرد: مصر در راستای بهبود اوضاع سودان تلاش می کند و مخالف درگیری و بحران دراین کشور است.

وی پس از دیدار"علی کرتی" وزیرخارجه سودان گفت: مصر براجرای توافقنامه "نواشا" و آرامش سودان تاکید دارد و به هرتصمیمی که مردم این کشوراتخاذ کنند احترام می گذارد، خواه این تصمیم جدایی و تجزیه باشد یا در راستای ادامه وحدت سودان باشد.

این مقام مصری اظهارداشت: همه پرسی موضوعی حتمی است زیرا درتوافقنامه نواشا قید شده است، اما باید این فرایند به گونه ای باشد که حق طرفین درآن رعایت شود.

ابوالغیط تاکید کرد: همه پرسی باید درموعد مقرر آن برگزار شود، اما درصورتی که طرفین رضایت داشته باشند می تواند به تعویق بیافتد.

وی درباره موضع مصر درباره تجزیه یا وحدت سودان گفت: حق تعیین سرنوشت یک حق روشن و مورد توافق شمال و جنوب این کشوراست، اما باید به وحدت فرصت داد. امیدواریم که کسانی که دم ازحق سرنوشت درجامعه جهانی می زنند این حق را برای مردم فلسطین نیز به رسمیت بشناسند.

کرتی نیز گفت: هدف از سفر به مصر تشریح آخرین تحولات سودان و مواضع کشورهای اروپایی که اخیرا ازآنها دیدن کرده است می باشد.

وزیرخارجه سودان تاکید کرد: شناخت مواضع کشورهای مجاور و اتحادیه آفریقا و سازمان ملل متحد برای ما ضروری است، اما ما بر برگزاری همه پرسی درموعد مشخص آن تاکید داریم.

وی ضمن اعلام بی نیازی به نیروهای خارجی برای برقراری امنیت همه پرسی و مرزهای شمال و جنوب این کشور گفت: حضور این نیروها بردامنه تنش می افزاید.

کرتی درباره تلاشهای مقامات جنوب سودان برای برقراری روابط با رژیم صهیونیستی افزود: درحال حاضر کسی که می خواهد موضع خود را ازطرف دیگر متمایز کند راههای مختلفی را مورد آزمایش قرارمی دهد و شاید یکی از راهها روابط با اسرائیل باشد.