زیرساختهای تئاتر شیراز باید تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، منصور طبیعی شامگاه شنبه در مراسم اختتامیه بیست و یکمین جشنواره تئاتر فجر فارس گفت: در شیراز با چنین ظرفیتهای فراوانی در بحث تئاتر دو سالن نمایش و اجرا وجود دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از سال 86 تا به امروز 27 انجمن هنرهای نمایشی در 27 شهرستان استان شروع به کار کرده اند که در ساماندهی اولیه 200 گروه نمایش تشکیل شدند که در این میان 50 گروه متعلق به شیراز و 150 گروه در شهرستانهای استان فعال هستند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس تصریح کرد: تا به امروز 50 گروه نمایش در سطح استان دارای مجوز هستند که از میان آنها 20 گروه متعلق به شیراز است.

وی با بیان اینکه سالانه 12 همایش و جشنواره در این بخش در سطح استان برگزار می شود، تاکید کرد: اولویت ما در بحثهای نمایشی تمرکز زدایی است که در این راستا سعی شده تمامی جشنواره ها به صورت گردشی در کل استان فارس برگزار شود.

طبیعی گفت: در سال 86 تنها 40 نمایش در سطح فارس اجرا شد ولی طی شش ماه گذشته سال جاری 172 نمایش اجرا شده و در بحث نمایشهای کودکان و نوجوانان نیز از سال 86 تاکنون رشد چشمگیری را شاهد هستیم.