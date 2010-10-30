کاهش جرائم تنها از طریق مجازات امکانپذیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس پوریانی عصر شنبه در جلسه دوره آموزشی طرح حمایت نرم افزاری از ائمه جماعات و مساجد محوری یادآور شد: دشمن همیشه در پی فرصت بوده تا با برنامه ریزی زمانی و شیوه های نوین و با ناکارآمد جلوه دادن نظام و دولت، زمینه های ناامنی و نارضایتی در میان مردم را گسترش دهد و با تهاجم گسترده به ارکان نظام یعنی ولایت فقیه به نتیجه یا اهداف شوم خود برسد.

به گفته وی، امروزه تهدیدات علیه نظام جمهوری اسلامی را می توان در قالب دو نوع تهدید نرم افزاری و سخت افزاری مرزبندی کرد که اولویت قائل شدن برای هر کدام از این نوع تهدیدات استراتژی امنیتی متفاوتی را در برابر تصمیم گیران قرار می دهد.

دادستان مرکز گلستان در مقایسه جنگ نرم نسبت به جنگ سخت بیان داشت: مبنای رویکرد جنگ سخت بر اجبار ولی مبنای رویکرد جنگ نرم بر اقناع استوار است.

وی عنوان کرد: اقناع ملت ها و تلقین باورهای خارج از هنجاری دینی و اجتماعی از آن دسته است، جنگ سخت غالباً همراه با هزینه های زیاد و خرابی و ویرانی ها همراه بوده و براحتی می توان در مدت کوتاهی نسبت به ترمیم آن اقدام نمود ولی جنگ نرم هزینه آنچنانی ندارد خرابی و ویرانی ظاهری و فیزیکی بهمراه ندارد.

پوریانی افزود: عمده خرابی ها در افکار و فرهنگ بوده که براحتی قابل مرمت و باز سازی نیست و در جنگ سخت تصرف همراه با کشتار و خون ریزی همراه است ولی در جنگ نرم تصرف فرهنگ ها، عقاید و تفکر ملت غلبه می کند، جنگهای سخت کوتاه مدت و کم بازده و پر سر و صدا است ولی در جنگ نرم بلند مدت و زیاد بازده که بی سر و صدا صورت می گیرد.