برنامه پنجم قوانین مصوب مجلس را زیر سئوال می برد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش قنبری نماینده ایلام، مهران و شیروان چرداول که در جلسه علنی امروز شنبه مجلس در مخالفت باکلیات لایحه برنامه پنجم توسعه سخن می گفت ، با طرح این سئوال که فلسفه وجودی برنامه چیست و آیا بود و نبود آن تاثیری در توسعه کشور خواهد داشت،‌ گفت: متاسفانه در لایحه برنامه پنجم مسائل کشور به خوبی بیان نشده و برنامه ریزی اجرایی برای توسعه کشور در آن مشاهده نمی شود.

قنبری در تشریح ایرادات روشی برنامه پنجم توسعه گفت:‌ عدم تناسب لایحه با مشکلات کشور و بی توجهی به منابع و مصارف این منابع در برنامه یکی از مشکلات اساسی روش در تدوین برنامه است چرا که این برنامه تناسبی با مشکلات جامعه ندارد و نمی دانیم در طول اجرای این برنامه درآمد کشور چقدر است و چطور باید هزینه شود.



نماینده ایلام با بیان این مطلب که هدف از برنامه ریزی تخصیص امکانات محدود برای نیازهای نامحدود است برنامه پنجم توسعه را فاقد چنین خاصیتی عنوان کرد و افزود: در این برنامه جهت گیری و اولویت بندی اختصاص منابع برای توسعه کشور مشخص نیست.



وی با انتقاد از اینکه جایگاه فعلی کشور براساس اهداف سندچشم انداز توسعه در این برنامه مشخص نشده است، افزود: برنامه پنجم توسعه بیان ایده پردازی ها و آمال و آرزوها است و متاسفانه آرزوهایی که مطابق با واقعیت نیستند.



قنبری با بیان این مطلب که در این برنامه باید راهکارهای علمی و روش مند برای توسعه کشور جهت کسب جایگاه اول اقتصادی در منطقه مطرح شود گفت:‌ در برنامه پنجم توسعه شاهد این برنامه ریزی نیستیم.



نماینده ایلام همچنین افزود:‌ این برنامه بسیاری از قوانین مصوب مجلس را زیر سئوال می برد و امکان نظارت بر اجرای قوانین را نیز از مجلس سلب می کند.



قنبری در ادامه با بیان این مطلب که نحوه نگارش احکام به لحاظ شکلی دارای ایرادات اساسی حقوقی است گفت: وجود موارد متعدد دولت مجاز است به جای دولت مکلف است موجب می شود که نتوانیم بر اجرای صحیح قوانین نظارت کنیم.



وی همچنین افزود: دولت در اجرای قوانینی که موظف به اجرای آنها است سستی می کند و تذکرات نمایندگان بی فایده است. حالا چطور باید انتظار داشتوقتی دولت به جای مکلف بودن مجاز به اجرای قانون می باشد آن را اجرا کند.



قنبری در ادامه به بی توجهی نسبت به مشکلات جوانان در برنامه پنجم انتقاد کرد و گفت:‌ این برنامه توجه کافی به مسائل جوانان ندارد ضمن اینکه یکی از اصول برنامه نویسی شفافیت است که این برنامه فاقد چنین اصلی است.



وی در پایان گفت: با این اوصاف اختیار نظارت بر حسن اجرای این برنامه از مجلس سلب خواهد شد.