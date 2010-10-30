70 هزار واحد اقتصادی در قم بازرسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمدرضا سمیعی نسب بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وظیفه سنگین این معاونت در برخورد با تخلفات احتمالی گفت: در شش ماهه اول سال جاری از 70 هزار و 871 واحد صنفی و غیر صنفی بازرسی به عمل آمده است که تعداد 11 هزار و 21 واحد صنفی متخلف شناسایی و پرونده آنها جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال گردیده است.



وی افزود: از این تعداد بازرسی انجام شده 1639 تولیدی صنعتی و 23 سردخانه جمعا تعداد 1662 واحد غیر صنفی و مابقی واحدها به تعداد 69 هزار و 209 واحد صنفی بوده‌اند که در این میان 8274 تولیدی صنفی، 381 انبار، 6216 عمده فروش ، 37 هزار و 895 خرده فروش و 16هزار و 236 مرکز خدماتی بازرسی شده‌اند.



وی با اشاره به بیش از 11 هزار واحد متخلف شناسایی شده گفت: از 1639 واحد تولیدی صنعتی بازرسی شده 48 واحد متخلف شناسایی شده‌اند و 10 هزار و 973 واحد متخلف دیگر همگی صنفی بوده‌اند که واحد‌های خرده فروش با 6248 واحد بیشترین فراوانی را داشته‌اند و پس از آن واحدهای خدماتی با 2730 مورد، تولیدی صنفی با 1143 مورد و عمده فروش با 852 مورد در رده‌های بعدی هستند.



وی تصریح کرد: از این تعداد واحد متخلف 11 هزار و 740 عنوان تخلف کشف شده است که بیشترین تعداد تخلفات مربوط به تخلف عدم درج قیمت با فراوانی 5280 مورد و گرانفروشی با 2654 مورد و عدم صدور صورتحساب فروش با 15 هزار و 645 مورد بوده‌اند و تخلفات دیگری از قبیل عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی 996 مورد، نگهداری و عرضه کالای قاچاق 925 مورد ، کم فروشی و تقلب 203 مورد، عرضه خارج از شبکه کالا 94 مورد و 43 مورد نیز سایر تخلفات در طی بازرسی‌ها کشف شده است.



معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی با اشاره به نقش تأثیرگذار شهروندان در جهت دهی به بازرسی‌های انجام شده و اهمیت مشارکت مردمی در این امر گفت: در این مدت تعداد 4542 گزارش مردمی توسط واحد ستاد خبری این سازمان دریافت شده که 3608 مورد به صورت تلفنی ، 148 مورد حضوری و 786 مورد آن به صورت کتبی بوده است.



وی افزود: مقایسه تعداد گزارش‌های دریافتی با مدت مشابه سال قبل نشان دهنده رشد مشارکت مردمی در این زمینه است بطوری‌که افزایش 32 درصدی در گزارشات واصله طی سال جاری دیده می‌شود همچنین تعداد 2157 مورد کشف تخلف از گزارش‌های مردمی نشان دهنده این است که حدود 48 درصد گزارشات صحیح بوده است.

