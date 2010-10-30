قیمت پایه سهام دو شرکت دولتی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبات روز جاری هیئت واگذاری، عرضه 100درصد سهام شرکت بازرسی و کیفیت و استاندارد ایران از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به قیمت پایه هر سهم 29471 ریال و قیمت کل پایه 163میلیارد و 858 میلیون و 760 هزار ریال از طریق فرابورس به صورت 25 درصد نقد و مابقی طی 8 قسط در مدت 4 سال به تصویب رسید.

واگذاری 100 درصد سهام شرکت گسترش کارآفرینی ایران از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به قیمت پایه هر سهم 1997 ریال و قیمت کل پایه 17 میلیاردو 693 میلیون و 420 هزار ریال از طریق فرابورس به صورت نقد از دیگر مصوبات جلسه روزجاری هیات واگذاری بوده است.

همچنین در این جلسه، با اضافه شدن نام شرکت فرآورده های گوشتی کشور(زیاران) به فهرست واگذاری شرکتهای قابل واگذاری در سال 89 موافقت و مقرر شد سازمان خصوصی سازی نسبت به تهیه گزارش تکمیلی و ارایه آن به هیات واگذاری اقدام کند.