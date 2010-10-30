دلایل انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران/ دانش آموختگان "ایران" مشکلی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحیددستجردی امروز شنبه در حاشیه دیدار با مسئولان بلند پایه کنیا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: انحلال این دانشگاه موجب ارتقای مسائل آموزشی، پژوهشی، درمانی و بهداشتی شهر تهران میشود.
وی افزود: دانشجویان علوم پزشکی ایران به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل و از این دانشگاه فارغالتحصیل میشوند که این اتفاق از همین امروز رخ میدهد.
وحید دستجردی اظهار داشت: با توجه به اصلاح ساختاری که قرار بود در شهر تهران انجام شود، موضوع ساماندهی آموزش و پژوهش دانشگاههای علوم پزشکی تهران را در دستور کار داشتیم البته سه چهارم از شبکه بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران به علت تأسیس استان البرز به همراه برخی از بیمارستانهای منطقه کرج به دانشگاه علوم پزشکی استان البرز منتقل شده بود.
وی افزود: حدود هزار و 800 نفر پرسنل این دانشگاه نیز ساکن استان البرز بودند که آنها هم به دانشگاه علوم پزشکی کرج منتقل شدند.
وزیر بهداشت گفت: وجود سه دانشگاه علوم پزشکی در تهران مسائل جدی را مطرح میکرد به عنوان مثال بالای یک خیابان منطقه بهداشتی یک دانشگاه بود و پایین آن منطقه بهداشتی دانشگاه دیگر ولی در عین حال ادغام این دانشگاه موجب ارتقای جدی مسائل آموزشی و پژوهشی نیز میشود و میتوانیم در رتبهبندی دانشگاهها رتبه بالا را کسب کنیم.
وی درباره افرادی که پیش از این از دانشگاه علوم پزشکی ایران فارغ التحصیل شده اند، گفت: برای افرادی که قبلاً از دانشگاه علوم پزشکی ایران فارغالتحصیل شدند، اتفاق خاصی نمیافتد در عین حال 7 بیمارستان مربوط به این دانشگاه به همراه معاونتهای غذا و دارو و بهداشتی به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتقل شد.
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