کشتی پرچمدار ورزش ایران است / امیدوارم باز هم باعث صعود شویم

غلامرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در رویدادهایی مثل المپیک، بازی‎های آسیایی و حتی مسابقات جهانی کشتی تاثیرگذارترین تیم ایران است که با عملکرد خود تاثیر مستقیم در جایگاه نهایی کاروان ایران می‌گذارد.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد تصریح کرد: این تاثیرگذاری و اینکه کشتی در واقع پرچمدار ورزش ایران در رویدادهای جهانی و آسیایی است، خوب است اگر چه واقعا مسئولیت‌ها را سنگین کرده است. خصوصا اینکه معمولا رقابت‌های کشتی در روزهای پایانی این رویدادها برگزار می‎شود. زمانیکه همه چشم به نتایج و نهایی شدن رده بندی‎ها دارند.

وی با اشاره به بازی‌های آسیایی 2006 دوحه قطر یادآور شد: چهار مدال طلا و یک مدال نقره ‌که در روزهای پایانی این بازی‌ها توسط کشتی‌گیران به دست آمد در صعود کاروان ورزش ایران و قرارگرفتن در جایگاه ششمی تاثیر مستقیم داشت. امیدواریم این بار و در بازی‌های آسیایی گوانگجو هم بتوانیم موجب ارتقا جایگاه کاروان کشورمان شویم.

محمدی که حضور در بازی‎های آسیایی را به عنوان کشتی‎گیر هم تجربه کرده است، گفت: الان مسئولیت به مراتب سخت‌تری نسبت به دوران بازیگری ا‌م دارم. در کل مربیگری کار سختی است آن هم در تیم کشتی آزاد که افتخارات بزرگی دارد. با این همه ناامید از کسب نتیجه نیستیم.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد همچنین با اعلام اینکه جهت حضور در بازی‌های آسیایی این تیم را دستخوش تغییراتی کرده است، ابراز امیدواری کرد که تغییرات انجام شده بتواند به کسب نتایج بهتر کمک کند.

شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی 21 آبان‌ماه در گوانگجو آغاز می‌شود و تا 6 آذرماه ادامه خواهد داشت.