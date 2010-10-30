استقبال کم تماشاگران و مصدومیت کاپیتان/ پرسپولیس شعبه دیگری ندارد!

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که انتظار می رفت برای تماشای دیدار حساس استیل آذین برابر پرسپولیس در هفته سیزدهم رقابت های لیگ برتر تماشاگران بسیاری به ورزشگاه آزادی بیایند اما در این بازی بیش از یک سوم سکوهای ورزشگاه خالی بود.

* مهدی تاتار مربی پیشین پرسپولیس و سرمربی راه آهن و مهرزاد معدنچی بازیکن استیل آذین از نفرات شاخص حاضر در جایگاه ویژه ورزشگاه بودند ضمن اینکه اتاق شیشه ای که محل حضور مسئولان است در این بازی کاملا خالی بود.

* در جریان این دیدار تماشاگران پرسپولیس پس از اینکه توپ در اختیار علی کریمی قرار می گرفت علیه او شعار می دادند اما این بازیکن وقتی در دقیقه 80 از زمین بازی بیرون کشیده شد تمام تماشاگران حاضر در ورزشگاه به شدت وی را تشویق کردند.

* در بین دو نیمه بازیکنان ذخیره تیم استیل آذین در زمین حاضر و بدون خود را گرم می کردند اما در این بین محسن خلیلی تنها بازیکنی بود که به رختکن رفت.

* پس از ضربه دقیقه 69 حسین کاظمی که به تیر دروازه برخورد کرد تماشاگران پرسپولیس کریم باقری را تشویق کردند و از دایی خواستند وی را به میدان بفرستد.

* در دقیقه 58 با مصدومیت مهدی مهدوی کیا کاپیتان استیل آذین مجبور شد زمین مسابقه را ترک کند در این زمان علی کریمی کاپیتان استیل آذین شد اما پس از آن که وی در دقیقه 80 تعویض شد حمید نشاط جو سومین کاپیتان استیل آذین در این بازی لقب گرفت.

* قبل از به ثمر رسیدن گل برتری پرسپولیس تماشاگران بارها شعارهای (پرسپولیس گل بزن ورزشگاه بی قراره) و پرسپولیس تعصب بازیکنان تیم شان را برای گل زدن تشویق می کرد ولی پس از به ثمر رسیدن گل برتری پرسپولیس تماشاگران برای چندین دقیقه متوالی علی دایی را تشویق کردند که مهمترین شعار آنها دایی سرطلایی بود. این در حالی بود که در گذشته لقب سر طلایی را برای حمید شیرزادگان توسط تماشاگران بکار برده می شد.

* اشتباهات محسن ترکی در این بازی باعث شد تماشاگران پرسپولیس با شعار (داور ، عزیزم، دقت کن) از داور مسابقه بخواهند بیشتر دقت کند.

* در اکثر دقایق مسابقه علی دایی و افشین پیروانی سرمربیان دو تیم از کنار زمین بازیکنان تیمشان را هدایت می کردند.

* هواداران پرسپولیس پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: پرسپولیس شعبه دیگری ندارد.

دیدار تیم های فوتبال استیل آذین و پرسپولیس در هفته سیزدهم رقابتهای لیگ برتر با پیروزی 2 بر صفر پرسپولیس به پایان رسید.