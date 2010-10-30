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۸ آبان ۱۳۸۹، ۲۰:۳۸

مالزی خواستار حمایت از "جنبش جهانی میانه روی" شد

مالزی خواستار حمایت از "جنبش جهانی میانه روی" شد

کوالالامپور - دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: مالزی خواستار حمایت و پشتیبانی کشورهای حاضر در نشست سران شرق آسیا از "جنبش جهانی میانه روی" شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "استار" روز شنبه چاپ مالزی، "نجیب رزاق" نخست وزیر مالزی که در نشست سران شرق آسیا شرکت کرده بود ضمن بیان این خواسته اعلام کرد که کشورش در حال تدوین و اجرایی کردن این ایده است.

نخست وزیر مالزی گفت برای دستیابی به صلح جهانی، توجه به تهدیدات جریانهای تندرو ضروری است.

نخست وزیر مالزی افزود: در نشست ویتنام، کشورهای شرق آسیا با حضور ایالات متحده آمریکا و روسیه در اجلاس بعدی موافقت کردند.

پیش از این نخست وزیر مالزی در سخنرانی خود در شصت و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد و اجلاس مشترک اتحادیه اروپا و آسه‌ آن خواستار شکل گیری جنبش جهانی میانه روی و به حاشیه راندن جریان های تندرو شده بود.

کد مطلب 1181574

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