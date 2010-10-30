"روسف" یک گام دیگر به ریاست جمهوری برزیل نزدیک شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "دیلما روسف" نامزد حزب حاکم برزیل در انتخابات ریاست جمهوری این کشور با پیروزی در مناظره تلویزیونی سرنوشت ساز شب گذشته فاصله اش را با "خوزه سرا" رقیب خود بیشتر کرد.

این مناظره که به فاصله اندکی پیش از برگزاری دور دوم انتخابات و در یکی از پربیننده ترین شبکه های تلویزیونی برزیل پخش شد، فرصتی برای جلب آرای بخشی از جامعه به شمار می رفت که هنوز در مورد نامزد نهایی خود تصمیم نگرفته بودند.

طبق این گزارش "خوزه سرا" نامزد حزب مخالف دولت نتوانست از این مناظره پیروز بیرون بیاید و انتقادهایی که وی به دولت و برنامه های روسف وارد می کرد، با پاسخهای قاطع نامزد مورد حمایت رئیس جمهوری برزیل روبرو شد.

بر این اساس بهبود اوضاع اقتصادی کشور برگ برنده روسف در این مناظره بود. وی با اشاره به پیشرفتهای اقتصادی برزیل در دوران داسیلوا رهایی 28 میلیون شهروند این کشور از فقر را بعنوان نمادی از کارنامه موفق رئیس جمهور ارزیابی کرده و وعده داد که با ادامه سیاستهای وی بتواند 20 میلیون شهروند دیگر را نیز از فقر برهاند.

این در حالی است که آخرین نظرسنجیها از افزایش محبوبیت روسف در بین رای دهندگان حکایت دارد. در آخرین نظرسنجی که نتایج آن روز جمعه منتشر شده روسف با کسب 50 درصد از رقیب خود پیش افتاده است، در حالی که امید سرا برای ریاست جمهوری با 40 درصد آرا کمتر شده است.

گفتنی است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل فردا یکشنبه در این کشور برگزار می شود. در دور نخست این انتخابات که 11 مهر ماه برگزار شد روسف و سرا به ترتیب با کسب 46 و 32 درصد آرا به دور دوم راه یافتند.