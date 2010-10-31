روستاهایی که هدف گردشگری نیستند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز،امروزه گردشگری در عرصه های بین المللی به عنوان یک صنعت قابل توجیه و مورد قبول برای توسعه پایدار شناخته می شود و تمام کشورها سعی می کنند در این ارستا و به منظور جذب بیشتر گردشگر و در پی آن ایجاد درآمدهای فزونی تر، از روشهای مختلفی بهره جویند.

در این رهگذر هر کشور سعی می کند آن جنبه از گردشگری که در کشور خود نمایان تر است را بیشتر معرفی کرده و در همان بخش سرمایه گذاری بهتر و بیشتری انجام دهد و در این راستا کشوری به جنبه گردشگری طبیعی، کشوری دیگر به گردشگری میراثی و تاریخی و کشوری به گردشگری درمانی توجه می کند.

در ایران نیز متولیان امر روشهای و جنبه های مختلفی را برای گردشگری مد نظر قرار داده اند و به واسطه اینکه ایران در تمام بخشهای گردشگری قابلیتهای لازم را دارد برای هر بخش از این صنعت پردرآمد برنامه ریزیها و طرح هایی را در دستور کار قرار داده اند.

یکی از این طرح ها تعیین روستاهای هدف گردشگری است که طی چند مدت اخیر در استان فارس و سایر استانهای کشور پیگیری شده و طی آن در هر استان با توجه به ظرفیتها و توانمندیهای آن منطقه روستاهایی به عنوان هدف گردشگری انتخاب شدند.

بر این مبنا در استان فارس نیز تاکنون حدود 16 روستا به عنوان هدف گردشگری انتخاب شده که شامل آتشکده، بندامیر، پاقلعه، تنگ براق، جیدرزار، دشتک، ده کهنه، سرمشهد، قصریعقوب، قلات، قنات ابراهیم، مارگون، مهارلو، کاریان، کوهنجان و کریشگی است.

ازجمله تعاریفی که برای روستاهای گردشگری مطرح شده این است : "روستای نمونه گردشگری به محدوده ای جغرافیایی اطلاق می شود که در این محدوده یک یا چند و یا مجموعه ای از جاذبه های تاریخی، طبیعی و فرهنگی وجود دارد که وجود آنها انگیزه ای برای سفر و اقامت گردشگران خواهد بود".

روستای گردشگری دشتک

بر این اساس متولیان امر در کشور با شناسایی چنین روستاهایی تلاش کردند طرحی تعریف کنند تا روستاهای مستعد کشور نیز در چرخه گردشگری وارد شده و سهمی در جذب گردشگر با اتکا به تواناییهای طبیعی، فرهنگی و تاریخی خود داشته باشند.

در اساس و مبنا، روستاهای هدف گردشگری طرحی جذاب و شایسته ای به شمار می رود که می تواند در صورت اجرای درست، شرایط گردشگری در ایران را به شکل مثبتی متحول کند و با توجه به جذابیتهایی که روستاهای هدف گردشگری برای گردشگر می تواند داشته باشند اجرای این طرح کمک زیادی به جذب گردشگر به کشور و توزیع آن در استانها می کند اما در مرحله دوم پس از اینکه روستاهای هدف شناسایی شدند باید زیرساختها و ملزوماتی برای حضور و اقامت گردشگر نیز در چنین روستاهایی فراهم شود تا بتوانیم گردشگر را از اقصی نقاط کشور و یا خارج از کشور به این مناطق راهنمایی کرد.

سطح بهداشتی مناسب، امکانات و تجهیزات روز دنیا، زیرساختهایی مانند جاده دسترسی و برخورداری از شبکه های آب و برق و گاز ازجمله لوازم اولیه ای است که این روستاها باید از آن برخوردار باشند و یا اگر در مجموع مناطقی که روستای هدف گردشگری شناخته می شود چنین زیرساختهایی وجود نداشته باشد ظرف دوره ای زمان بندی شده با این تجهیزات مجهز شوند.

بر این اساس نمی توان انتظار داشت که گردشگر را از خارج از کشور به حضور در یک روستای گردشگری برای اقامتی هرچند یک روزه تشویق کرد اما امکانات اولیه اقامت مانند آب سالم، برق، گاز و... را در این روستا فراهم نکرد در غیر این صورت طرح در ابتدای کار با توفیق مواجه نخواهد شد.

روستاهای گردشگری فارس بکر و دست نخورده

در این رهگذر وضعیتی که روستاهای گردشگری فارس دارند چندان برای گردشگران داخلی و خارجی جذاب نیستند چراکه در بعضی از این مناطق امکانات حداقلی رفاه مسافران فراهم نشده و در برخی دیگر زیرساختهای گردشگری چندان پیشرفتی نداشته است.

امکانات زیرساختی و رفاهی ملزومات مهمی هستند که اگر در یک منطقه گردشگری فراهم نباشند نمی توان از گردشگر انتظار اقامت و یا ورود به این روستاها را داشت.

نماینده مردم شهرستان سپیدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئولین گردشگری به تعهدات خود در رابطه با روستای مهارلو عمل نکرده اند، گفت: از زمان انتخاب روستای مهارلو به عنوان روستای هدف گردشگری چندین سال می گذرد اما تا کنون اقدام مناسبی از سوی مسئولین امر برای انجام این کار صورت نگرفته است.

عنایت الله هاشمی افزود: اگر این روستا متعلق به هر استان دیگری بود از آن نهایت استفاده را برای جذب گردشگر می کردند اما در استان فارس در این رابطه هیچگونه حرکتی دیده نمی شود.

وی با بیان اینکه روستای مهارلو دارای پتانسیلهای متعددی در جذب گردشگر است، بیان کرد: مدتها از معرفی این روستا به عنوان روستای طرح هدف گردشگری می گذرد اما تنها قسمتی از جاده فرعی این روستا ترمیم شده البته از سوی دهیاری اقدامات مناسبی در خصوص احداث پارکینگ، سرویس بهداشتی و ... انجام شده اما بازهم پاسخگوی نیازهای گردشگران نیست.

وی با بیان اینکه این روستا از روستاهای بین المللی طرح هدف گردشگری است، گفت: چندی قبل پس از پیگیریهای متعدد فردی حاضر به سرمایه گذاری در روستای مهارلو شد اما میراث فرهنگی با درخواست وی با ادعای اینکه این سرمایه گذار نمی تواند در چندین پروژه سرمایه گذاری کند مخالفت کرد.

نماینده مردم شهرستان سپیدان با اشاره به موقعیت مناسب روستای مهارلو اظهار داشت: با توجه به پتانسیلهای فراوانی که در تمامی زمینه ها از جمله بخش گردشگری در این روستا وجود دارد به راحتی می توان برای تبدیل این روستا به روستای گردشگر پذیر اقدام کرد زیرا این امر توجیه اقتصادی نیز دارد.

سرمشهد هنوز ساماندهی نشده است

در این رابطه همچنین نماینده شهرستان کازرون در خصوص روستای هدف گردشگری "سرمشهد" این شهرستان به خبرنگار مهر در شیراز گفت: هیچگونه اقدامی تاکنون از سوی میراث فرهنگی برای این روستا انجام نشده است.

غلامرضا دهقان عملکرد میراث فرهنگی استان فارس را در این بخش ضعیف ارزیابی کرد و افزود: در این استان پتانسیلهای خوبی در زمینه فرهنگی، توریستی و گردشگری وجود دارد اما تاکنون میراث فرهنگی برای استفاده از این ظرفیتها اقدام مطلوبی انجام نداده و تمامی مناطق بکر و دست نخورده باقی مانده اند.

وی با بیان اینکه روستای هدف گردشگری سرمشهد نیز دارای ظرفیتهای بی شماری است، خاطرنشان کرد: این روستا از نظر باستان شناسان یکی از مناطق بسیار مهم استان فارس به شمار می رود اما به دلیل عدم توجه مسئولین امر این روستا نیز بکر باقیمانده است.

نماینده مردم شهرستان کازرون یادآور شد: در خصوص تبدیل این روستا به روستای هدف گردشگری پیگیریهای متعددی انجام شده اما تاکنون به نتیجه نرسیده است.

روستای گردشگری که برق ندارد

همچنین نماینده مردم شهرستان مرودشت در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز با توجه به اینکه چندین روستا مربوط به این شهرستان به عنوان روستاهای هدف گردشگری معرفی شده است، گفت: روستای دشتک، بند امیر و روستای جیزرزار از روستاهای این شهرستان به عنوان روستای هدف گردشگری در نظر گرفته شده اند که طی این مدت تاکنون اقدام مناسبی در این راستا انجام نشده است.

حسن شبانپور در رابطه با روستای طرح هدف گردشگری دشتک گفت: طی این مدت میراث فرهنگی استان حرکت خاصی نداشته البته وضعیت این روستا از لحاظ فاضلاب و بهسازی مناسب نیست اما با پیگیریهای انجام شده در این رابطه طرح هایی در دست اقدام است.

وی در رابطه با روستای جیزرزار نیز بیان داشت: این روستا تاکنون مشکل برق آن بر طرف نشده چگونه می خواهد به روستای طرح هدف گردشگری تبدیل شود.

نماینده مردم شهرستان مرودشت گفت: اقدام مناسبی از سوی میراث فرهنگی برای این روستاها به اندازه ای که مشهود باشد صورت نگرفته است.

فاضلاب روستای گردشگری دشتک به رودخانه می ریزد

دهیار روستای طرح هدف گردشگری دشتک نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز با انتقاد از وضعیت بهداشتی این روستا گفت: در حال حاضر طرح اول فاضلاب با پیگیریهای متعدد در این روستا در حال انجام است اما به رغم این مشکلات زیادی در خصوص فاضلاب در این روستا وجود دارد.

حسین موسوی با اشاره به اینکه به دلیل کوهستانی بودن انشعاب و لوله گذاری در روستای دشتک دشوار است، خاطرنشان کرد: فاضلاب اهالی این روستا سرازیر شده و به رودخانه می ریزد که این مسئله باعث شیوع بیماریهای روده ای و عفونی در بین اهالی محل و برخی گردشگران شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در این روستا حتی کمترین امکانات برای حمل زباله نیز وجود ندارد، تصریح کرد: برای جمع آوری زباله در این روستا خودرو حمل زباله وجود ندارد و به رغم پیگیریهای صورت گرفته تاکنون هیچگونه کمکی در این رابطه نشده البته فرمانداری برای تامین خودرو حمل زباله قولهایی داده است.

دهیار روستای دشتک تاکید کرد: فاضلابهای روان در این روستا باغات و روستاهای همجوار با دشتک را با تهدید مواجه کرده که باید در این راستا تدابیری اتخاذ شود.

در ادامه همچنین نماینده مردم شهرستان اقلید در مجلس شورای اسلامی در رابطه با اقدامات سازمان میراث فرهنگی برای روستای طرح هدف گردشگری تنگ براق گفت: اختصاص اعتبار برای این روستا در سفر دور اول هیئت دولت به استان فارس تصویب شد اما تا به امروز اقدامی در این رابطه انجام نشده است.

عبدالقاسم رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز با بیان اینکه در این روستا پتانسیلهای زیادی وجود دارد، تاکید کرد: علاوه بر وجود یک آبشار کتیبه ای مربوط به دو هزار سال قبل در این روستا وجود دارد که همه این مسائل می تواند در جذب گردشگر و توریست موثر باشد.

وی ضمن انتقاد از سازمان میراث فرهنگی استان فارس خاطرنشان کرد: چندین سال از معرفی این روستا به عنوان روستای طرح هدف گردشگری می گذرد اما هم اکنون جاده دسترسی درستی برای روستای تنگ براق وجود ندارد.

نماینده اقلید در مجلس با اشاره به اینکه زیرساختهای اولیه در این روستا نیز آماده نشده، بیان کرد: درتمامی بخشها از جمله برق، جاده دسترسی، سرویسهای بهداشتی و غیره حتی زیرساختهای اولیه فراهم نشده و به عنوان نمونه اکنون دو سال است که اسکلت سرویسهای بهداشتی مانند همان روز اول در این روستا بدون اینکه آماده شود مانده است.

وی گفت: بنده به عنوان نماینده شهرستان اقلید از عملکرد میراث فرهنگی در استان فارس گله مند هستم این موضوع را در جلسه با مدیر کل این سازمان بیان کرده اما هیچگونه اقدام مناسبی پس از آن به رغم قولها و وعیدها ندیده ام.

رحمانی با بیان اینکه اعتبارات این سازمان در سال جاری یک میلیارد و 800 میلیون تومان است، یادآورشد: از این مبلغ تنها 10 میلیون تومان برای میراث فرهنگی شهرستان اقلید در نظر گرفته شده که این موضوع با صحبتهای ما در خصوص محرومیت زدایی مطابقت ندارد.

به گزارش مهر، تعریف و تعیین یک روستا به عنوان روستای هدف گردشگری یک سوی کار به شمار می رود و پیگیری برای ایجاد زیرساختهای لازم در راستای جذب گردشگر نیز یک سوی دیگر موضوع است.

در شرایطی که یک روستا امکانات اولیه مانند برق و آب ندارد یا مراکز اطلاع رسانی و راهنمایان گردشگری در این مناطق راه اندازی نشده انتظار اینکه گردشگران و به خصوص گردشگران خارجی به اقامت حتی چند ساعته در این روستاها علاقه نشان دهد دور از منطق است.

به همان اندازه که وجود عواملی نظیر برخورداری از طبیعت زیبا، آثار تاریخی و ... برای گردشگران جاذبه ایجاد می کند فقدان امکانات و زیرساختهای اولیه نیز برای آنها دافعه دارد از این رو باید قبل از هراقدام وحرکتی زیرساختها و امکانات جذب گردشگر نیز در چنین مناطقی ایجاد شود.