به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی پس از پایان دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استیل آذین ضمن بیان مطلب فوق در جمع خبرنگاران گفت: ما در نیمه اول خوب نبودیم اما در نیمه دوم بهتر شدیم و بازی انجام دادم که شایسته و محبوب هواداران بود. البته باید در طول 90 دقیقه این بازی را انجام دهیم.

وی اضافه کرد: ما در دو بازی گذشته عملکرد خوبی داشتیم و مقابل تیم هایی دروازه ما باز نشد که در لیگ برتر خوب گل می زنند.

دایی در خصوص حضور بازیکنانش در تیم امید کشورمان اظهار داشت: اگر المپیک آسیایی و مدال آن برای مسئولان قابل ارزش است باید طوری برنامه ریزی می کردند که بتوانند تمام ظرفیت ها برای موفقیت استفاده کرد و حتی لیگ را تعطیل می کردند برای مسابقات غرب آسیا که همه تیم ها با نفرات دوم و سوم به میدان آمدند ما با تمام قدرت شرکت کردیم و لیگ را دو هفته تعطیل کردیم اما برای مسابقاتی که برای مدال آن برنامه ریزی شده است چنین اتفاقی نیافتاد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه متاسفانه همیشه نوک دماغمان را می بینیم اضافه کرد: به نظر من این اشتباه است که ما تنها برای مدال بازیهای آسیایی برنامه ریزی کنیم زیرا موفقیت در المپیک جهانی ارزشش دهها برابر بالاتر از المپیک آسیایی است ما باید تیمی را آماده کنیم که در مقدماتی المپیک نتیجه بگیریم نه اینکه فقط به فکر موفقیت های مقطعی باشیم.

دایی در این خصوص تاکید کرد: متاسفانه همین برنامه ریزی های مقطعی به فوتبال ما ضربه زد. به خاطر بدسلیقگی ها و انتخابات غلط فوتبال ما به قهقرا می رود. ناکامی تیم های نوجوانان و جوانان که آینده سازان فوتبال ایران هستند و در دور اول مسابقات آسیایی حذف می‌شوند حاصل همین برنامه ریزی هاست.

وی با اشاره به اینکه باید سیاست های ما به این نحو باشد که اگر امروز نتیجه نگرفتیم در آینده نزدیک نتیجه بگیریم تصریح کرد: شاید در مواقعی در زمان کم نتیجه حاصل نشود اما آینده این برنامه ریزی ها می تواند باعث موفقیت آینده شود ولی امروز به نوعی برنامه ریزی می شود نه امروز موفقیم نه آینده موفقی پیش رو داریم.

خبرنگاری در خصوص تیم ملی بزرگسالان سئوالی را مطرح کرد که سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس این گونه پاسخ داد: من در خصوص تیم بزرگسالان صحبت نمی کنم اما به عنوان یک ایرانی دوست دارم این تیم موفق باشد.

دایی در مورد اردوی تیم پرسپولیس در ترکیه تاکید کرد: این بهترین موقعیت است که قبل از ادامه مسابقات حساس لیگ بتوانیم با چند تیم بزرگ بازی کنیم اما متاسفانه خیلی از بازیکنانمان را در اختیار نداریم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص شیث رضایی گفت: نتایج خوب باعث نمی شود که یک بازیکن به تیم برگردد بگذاریم من خانواده ام را بهتر می شناسم و در مورد آن تصمیم گیری می کنم و تیم را با آرامش بیشتر هدایت کنم. این سئوالات دردی را از تیم دوا نمی‌کند. شیث رضایی مورد احترام من است اما منافع جمعی و باشگاه پرسپولیس برای من مهمتر از منافع فردی است. موفقیت تیم در مرحله اول هدف من است. من در بیرون از زمین شاید صدها کار برای شیث بکنم اما اینجا موفقیت پرسپولیس برایم مهمتر است.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در ارزیابی اش از دیدار برابر استیل آذین گفت: نیمه دوم تیم حریف کاملا برتر بود و ما شانس اوردیم که گل نخوریدم.

وی ادامه داد: اما با شناختی که از استیل آذین داشتیم و آنالیزی که روی این تیم داشتیم می دانستیم که در نیمه دوم بدن بازیکنانشان کم می آورد. به همین خاطر با تعویض هایی که انجام دادیم و صحبت هایی که با بازیکنان داشتیم توانستیم عملکرد خوبی داشته باشیم.

علی دایی در ادامه خاطرنشان کرد: ما در نیمه اول سایه پرسپولیس را در زمین دیدیم اما در نیمه دوم کاملا برتر بودیم و توانستیم دو گل بزنیم. ما مستحق پیروزی در این بازی بودیم و خوشحالم که به سه امتیاز رسیدیم.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استیل آذین در هفته سیزدهم رقابتهای لیگ برتر عصر امروز شنبه با برتری 2 بر صفر شاگردان علی دایی در ورزشگاه آزادی تهران به پایان رسید.