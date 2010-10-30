به گزارش خبرنگار مهر افشین پیروانی پس از پایان دیدار تیمش برابر پرسپولیس گفت: اسم تیم ما و نفراتش کهکشانی است اما از بین بازیکنان اسمی ما معدنچی، مکانی و ماتئوس مصدومند، کعبی و اشجاری محرومند و کریمی و مهدوی کیا هم ظهر امروز وضعیتشان مشخص شد ولی با تمام توان نتوانستند در این دیدار بازی کنند. این تیم ناقصی است که به من به ارث رسید اما تلاش می کنیم با کار بیشتر مشکلات را برطرف کنیم.

وی افزود: ما در این بازی شرایطمان بهتر از گذشته بود موقعیت خوبی را بوجود آوردیم اما توپهایمان گل نشد البته پرسپولیس تنها در نیمه دوم بهتر از ما بود و آنها از موقعیتهایشان بهتر از ما استفاده کردند.

مربی موقت تیم فوتبال استیل آذین با بیان اینکه به مرور زمان این تیم را به جایگاه اصلی اش می رساند افزود: تیمی که ما تحویل گرفتیم اصلا خوب نبود اما باید بیشتر زحمت بکشیم تا به نتیجه دلخواه دست یابیم و در نهایت با جبران امتیازات از دست رفته گذشته جایگاه مطلوبی را در جدول به خود اختصاص دهیم.

وی خاطرنشان کرد: قطعا با زمانی که در اختیار داریم مشکلات و نقاط ضعف تیم را برطرف می کنیم ضمن اینکه ما در این بازیها مجبور شدیم به جای نفرات مطرح خود به بازیکنان جوان و امید میدان دهیم که این مسئله هم در روند تیم ما تاثیر منفی گذاشت.

پیروانی با رد شایعه انحلال تیم استیل آذین تاکید کرد: بحث مالی که مطرح می شود اصلا وجود ندارد و مشکلات مالی باعث نمی شود بازیکنان تیم ما بازی نکنند با صراحت می گویم استیل آذین نسبت به تیم های دیگر از لحاظ پرداخت مالی بهتر بوده است.

وی در پایان گفت: وقتی یک تیم مشکل دارد اینجای جدول قرار می گیرد اما قطعا شرایط بهتر شده و روز به روز به سوی موفقیت گام بر می داریم.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استیل آذین در هفته سیزدهم رقابتهای لیگ برتر عصر امروز شنبه با برتری 2 بر صفر شاگردان علی دایی در ورزشگاه آزادی تهران به پایان رسید.