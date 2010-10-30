به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی پس از پایان دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استیل آذین گفت: بازیکنانمان در این دیدار تلاش کردند و ضمن ارائه بازی جوانمردانه به پیروزی دست یافتند. ما برای اینکه در کورس قهرمانی قرار داشته باشیم به این سه امتیاز نیاز داشتیم و خوشبختانه موفق به کسب آن شدیم.

وی افزود: در نیمه نخست سرمربیان دو تیم تاکتیک های مختلفی را در زمین اجرا کردند اما این برنامه ها گلی را در پی نداشت اما در نیمه دوم تغییرات کادر فنی ما نتیجه داد و موفق شدیم گل اول را به ثمر برسانیم. پس از این گل بازیکنان استیل آذین جلوتر آمده و همین مسئله بهترین فرصت برای ما بود تا گل دوم را به ثمر برسانیم.

کاشانی با بیان اینکه باید به پیروانی تبریک گفت که در این مدت کوتاه تیم استیل آذین را به خوبی جمع کرده است اضافه کرد: این پیروزی را به هوادارانی تقدیم می کنم که در این مدت صبوری کرده و به ما کمک کردند تا به شرایط خوب بازی گردیم امیدوارم با این پیروزی قسمتی از نتایج گذشته را جبران کرده باشیم.

سرپرست باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه با دعوت شرکتی از ترکیه تیم پرسپولیس در تورنمنت چهارجانبه آنتالیا شرکت می کند افزود: قطعا این دو بازی به آماده سازی بیشتر تیم کمک خواهد کرد.

وی با بیان اینکه به علت سفر دایی به ترکیه برای مذاکره با مسئولان این تورنمنت نشست کمیته فنی باشگاه برای مشخص شدن وضعیت نهایی شیث رضایی برگزار نشد از انجام این نشست در هفته جاری خبر داد و در مورد آخرین وضعیت حضور عمادرضا در پرسپولیس گفت: مذاکرات خوبی با این بازیکن داشتیم ولی وی برای حضور در تیم باید از باشگاه الزمالک مصر رضایتنامه بگیرد که هنوز این اتفاق نیفتاده است.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استیل آذین در هفته سیزدهم رقابتهای لیگ برتر عصر امروز شنبه با برتری 2 بر صفر شاگردان علی دایی در ورزشگاه آزادی تهران به پایان رسید.