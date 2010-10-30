تیم کشتی فرنگی دانشجویان ایران قهرمان جهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رقابت‌های کشتی فرنگی دانشجویان جهان که روزهای جمعه و شنبه در شهر تورینو ایتالیا برگزار شد، تیم ایران با کسب هفت مدال رنگارنگ به مقام قهرمانی دست یافت.

شنبه شب در وزن 60 کیلوگرم جاسم امیری در سه دور کشتی‌گیرانی از مولداوی، بلاروس و ترکیه را شکست داد اما با شکست مقابل حریف آذربایجانی صاحب مدال نقره شد.

در وزن 74 کیلوگرم عادل بالی‌تبار پس از استراحت در دور نخست در دورهای دوم، سوم و چهارم به ترتیب کشتی‌گیرانی از اسپانیا، ترکیه و بلاروس را شکست داد و با پیروزی مقابل حریف اوکراینی به مدال طلا دست یافت.

در وزن 96 کیلوگرم محمدرضا اکبری در سه دور مقابل کشتی‌گیران یونان، اوکراین و ترکیه به پیروزی رسید و با شکست حریف ایتالیایی صاحب مدال طلا شد.

تیم ایران روز جمعه توسط محسن حاجی‌پور در وزن 55 کیلوگرم صاحب مدال طلا، امیر قاسمی منجزی در وزن 120 کیلوگرم صاحب مدال نقره و افشین بیابانگرد و حبیب اخلاقی در اوزان 66 و 84 کیلوگرم صاحب مدال برنز شده بود.

به این ترتیب تیم ایران با کسب 3 مدال طلا، 2 مدال نقره و 2 مدال برنز با 64 امتیاز اول شد و تیمهای ترکیه و روسیه به ترتیب با کسب 57 و 40 امتیاز دوم و سوم شدند.

رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی دانشجویان جهان روزهای جمعه و شنبه با حضور 36 کشور دنیا در شهر تورینو ایتالیا برگزار شد.