جوابیه روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی به مطلب انتقادی مهر

به گزارش خبر گزاری مهر در متن توضیحات ارسالی اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری آمده است : در پاسخ به خبر مندرج در سایت آن خبرگزاری مبنی بر "منع خبرنگاران از پوشش خبری سفر رئیس جمهوری بولیوی به تبریز" توضیحاتی جهت تنویر افکار عمومی ارائه می شود:

1- ابتدا باید متذکر شد که هر چند خبرنگار محترم آن خبرگزاری سابقه همکاری با رسانه های محلی استان از جمله خبرگزاری مهر را دارد ولی در روز سفر بدون داشتن هر گونه کارت خبرنگاری مربوط به خبرگزاری مهر و یا حتی کارت شناسایی معتبر، با مساعدت ویژه روابط عمومی استانداری و بدون طی تشریفات خاص چنین سفرهایی توانست در قالب خبرنگار آزاد در هیئت رسانه ای استان حضور داشته باشد. لذا نامبرده در جریان سفر مزبور صرفاً تحت عنوان خبرنگار آزاد شناخته می شد نه خبرنگار خبرگزاری مهر یا هر ارگان و رسانه دیگر که متعاقباً توقعات ویژه ای نیز داشته باشد.

2- اداره روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی یک روز قبل از سفر برنامه های قابل پوشش خبری را از طریق فکس به خبرگزاری ها و نشریات اعلام کرده بود. برنامه های اعلام شده نیز طبق پیش بینی و بدون تغییر انجام شده و هیچ منعی از سوی استانداری در این مورد وجود نداشت حال خبرنگار آن خبرگزاری بدون توجه به محتوای نامه فکس شده ادعا می کند که ایشان را به جلسات راه نداده اند.

3- برخی از برنامه های سفر یک روزه مورالس به تبریز طبعاً جنبه تشریفاتی داشته از جمله پذیرایی، صرف ناهار و شام و استراحت و ...که توقع حضور در چنین برنامه هایی کاملاً غیرحرفه ای و به دور از منطق می باشد. ولی گویا طبع متوقعانه خبرنگار مزبور موجبات تکدر خاطر ایشان شده است.

4- استقبال استاندار آذربایجان شرقی از رئیس جمهور بولیوی در پاویون فرودگاه بین المللی تبریز نیز از جمله این برنامه ها بود که صرفاً به منظور خوشامدگویی و صرف شیرینی صورت گرفت. خبرنگار آن خبرگزاری محترم بدون توجه به این موارد و با قضاوت ناصحیح در خبر ارسالی خود آروده است: هم اکنون استاندار آذربایجان شرقی و رئیس جمهور بولیوی پشت درهای بسته در محل پاویون فرودگاه بین المللی تبریز در حال رایزنی و مذاکره هستند.آیا خبرنگار مزبور از خود سئوال نمی کند که در یک سفر رسمی چرا مذاکرات باید در پاویون فرودگاه انجام شود و آیا محل مناسب تری برای مذاکره و رایزنی وجود نداشته است؟

5- در آخر باید به عنوان نکته قابل توجه گفت: خبرنگار مورد ادعای شما بعد از ارسال خبر مغرضانه فوق وقتی محل اعتراض و سئوال اطرافیان و از جمله همکاران خود قرار گرفت برای مستندسازی ادعاهای خود و ادامه حاشیه سازی ها به سراغ دیگر خبرنگاران حاضر در مراسم رفته و در صدد امضای طوماری جهت تائید حرکت خود برمی آید که با بی اعتنایی خبرنگاران مواجه شد و عدم امضای حتی یک خبرنگار گویای تمام واقعیات و البته ادعای کذب نامبرده می باشد.

6- در پایان ضمن تشکر از تمامی اصحاب رسانه که در سفر رئیس جمهور بولیوی به تبریز و نیز دیگر برنامه های استان و آذربایجان شرقی نهایت همکاری و تلاش را به عمل می آورند امید است خبرنگار محترم منسوب به خبرگزاری مهر که تا حال مدعو همیشگی برنامه های استانداری بوده با کسب تجارب و پختگی لازم حس ژورنالیستی و خودبرتربینی را در ترازوی عدل و انصاف صیقل دهد.

توضیحات مهر:

درپی جوابیه ‌روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی در خصوص انتشار خبر مذکور لازم است توضیحاتی ارائه شود:

1- ظاهرا برنامه ریزی رسانه ای سفر مورالس به تبریز از همان ابتدا با کاستی ها و ناهماهنگی هایی همراه بود چراکه روابط عمومی محترم استانداری آذربایجان شرقی، بر خلاف رویه معمول، عصر روز قبل از سفر و در آخرین لحظه، دعوتنامه ای که بازهم برخلاف عرف، بدون سربرگ رسمی و در یک برگه سفید نوشته شده بود به دفتر خبرگزاری در تبریز ارسال داشت.

به نظر می رسد با توجه به تجربه کوتاه مسئول محترم روابط عمومی استانداری در این عرصه، شاید این اشکالات قابل توجیه باشد اما در این جوابیه ادعا شده که خبرنگار این خبرگزاری به صورت آزاد و بدون هرگونه برگه شناسائی در جلسه حضور یافته بود، چنین ادعائی بسیار قابل تامل است. طبق هماهنگی صورت گرفته در روز قبل از سفر مورالس،‌ فرد یاد شده به عنوان خبرنگار این خبرگزاری معرفی و نام وی در لیست هیئت همراه رئیس جمهور بولیوی بوده است وگرنه بر همگان آشکار است که حضور افراد به عنوان "خبرنگار آزاد" در چنین سفرهایی غیرقابل امکان بوده و تنها خبرنگارانی که دارای هویت مشخصی باشند در چنین سفرها اجازه حضور می یابند.



از سوی دیگر، اساساً وظیفه هماهنگی های رسانه ای قبل از سفر مقامات ارشد کشوری یا خارجی به استان با روابط عمومی استانداری است تا امورات مربوط به پوشش خبری برنامه ها تسهیل شده و با کمترین مانع ممکن همراه باشد لذا بیان این مطلب که "نامبرده با مساعدت ویژه روابط عمومی استانداری و بدون طی تشریفات خاص چنین سفرهایی توانست در قالب خبرنگار آزاد در هیئت رسانه ای استان حضور داشته باشد" فاقد توجیه و نوعی منت گذاری است همچنین توقع خبرنگاران از روابط عمومی ها در چنین سفرهایی، تسهیل امکان گردآوری و ارسال خبر به رسانه محل خدمت خود است و خبرنگار خبرگزاری مهر نیز توقعی جز این نداشت. ای کاش در توضیحات استانداری مشخص می شد که منظور از "توقعات ویژه" چه بوده است؟



2- در خصوص اینکه "برای پوشش خبری این سفر هیچ منعی وجود نداشت" مسئول محترم روابط عمومی کم لطفی می فرمایند بطوریکه تنها اخبار آمده بر روی خروجی خبرگزاری ها محدود به مواردی شبیه "مورالس وارد تبریز شد" و "مورالس تبریز را ترک کرد" شده و تنها یکی از خبرگزاری ها که در تمام جلسات امکان حضور یافت، چندین خبر از سفر یکروزه رئیس جمهوری بولیوی به تبریز منعکس کرده است.



حال این سئوال مطرح است که آیا اکیپ خبرنگاران رسانه های مختلف به عنوان سیاهی لشکر و ویترین در این سفر حضور داشته و تنها برای انعکاس ورود و خروج مورالس، از صبح زود تا آخر شب معطل شده بودند همچنان که در گزارش مهر بیان شده است، خبرنگاران انتظار حضور در تمام جلسات را ندارند ولی تبعیض قائل شدن بین خبرنگاران در پوشش خبری برنامه ها قابل توجیه نیست. اگر روابط عمومی یا مسئولان سفر قصد داشتند خبرها به شکل هدایت شده یا از کانال خاصی مخابره شود ارسال دعوتنامه به رسانه ها جایگاهی ندارد اما حال که فرستاده شده، نباید فرقی بین خبرنگاران قائل شد.



3- بند سوم جوابیه روابط عمومی محترم به خصوص در مورد انتظار حضور در پذیرائی ها و ناهار و شام و ... بیشتر به توهین و تمسخر حرفه خبرنگاری پرداخته تا جوابیه ای مستدل و قابل دفاع. اگر امکان دفاع از عملکرد پرانتقاد و ناهماهنگی های پیش آمده در جریان پوشش خبری این سفر وجود ندارد، هرگز زیبنده روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی نیست که با چنین جملاتی به این حرفه تاخت کنند.



4- صرفنظر از ادعای روابط عمومی درخصوص عدم مذاکره مورالس با بیگی در پاویون فرودگاه، منع اغلب خبرنگاران برای حضور در جلسه مربوط به رایزنی رئیس جمهور بولیوی با مقامات شرکت تراکتورسازی ایران،‌ تبعیض قائل شدن بین خبرنگاران در همراهی رئیس جمهور بولیوی در سفر به کندوان و سپس حضور در تمرینات تیم فوتبال تراکتورسازی و منع خبرنگاران از پوشش خبر مذاکرات نهایی استاندار آذربایجان شرقی و مورالس در شامگاه همان روز در هتل پارس تبریز از جمله بی مهری هایی است که مسئولان حوزه اطلاع رسانی این سفر در حق خبرنگاران روا داشته اند.

5- در خصوص ادعای روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی نسبت به جمع آوری طومار و مستند سازی و ... ای کاش دلیل و مدرکی ارائه می شد چراکه اصولا خبرنگاران با وجود ابزار کاملا قانونمند و تاثیرگذاری چون رسانه ها، نیازی به چنین کاری ندارند.از سوی دیگر، انتقاد از مسائل پیش آمده در سفر یاد شده محدود به این خبرگزاری نبوده و چندین رسانه دیگر نیز که مورد کم لطفی آن مجموعه قرار گرفتند، مطالبی انتقادی در خروجی خود منتشر کرده و نسبت به مسایل پیش آمده معترض بودند.



6- بند ششم جوابیه ناقض بند یک است آنجا که روابط عمومی محترم آورنده اند: " خبرنگار محترم منسوب به خبرگزاری مهر که تا حال مدعو همیشگی برنامه های استانداری بوده است..."حال این سئوال مطرح است که چرا با وجود اذعان به فعالیت خبرنگار یاد شده در این مجموعه، مسئول محترم روابط عمومی مدعی "خبرنگار آزاد" بودن ایشان می کنند؟

درعین حال خبرنگار مهر با وجود تمام بی مهری های صورت گرفته و تنها براساس رسالت خبری و انجام وظیفه، از اولین ساعات بامداد تا پاسی از شب با اکیپ سفر همراه بود، این سئوال مطرح می شود که بازخواست از وی آن هم دقایقی پس از انتشار مطلب انتقادی در خروجی خبرگزاری به بهانه های واهی چه توجیهی دارد؟



اگر خبرنگارمذکور دارای هویت شناسائی نبود چرا اجازه حضور در این سطح از برنامه را یافت و اگر حضور وی از پیش هماهنگ شده بود، چرا در اقدامی تلافی جویانه اقدام به بازخواست از نامبرده توسط برخی افراد آن هم با معرفی مسئول روابط عمومی استانداری صورت گرفته است؟

در پایان یادآور می شود، خبرگزاری مهر با انتشار صدها خبر و گزارش از رویدادهای مختلف حوزه استانداری آذربایجان شرقی، حسن نیت و اصل رعایت موازین حرفه ای و اخلاقی خود را به اثبات رساند. نمونه این مدعا که احمد علیرضابیگی، استاندار محترم آذربایجان شرقی نیزبدان واقفند، مخاطرات پیش آمده درجریان برخی سفرهای شهرستانی مسئولان ارشد استانی است که اهالی رسانه به ویژه خبرگزاری مهر بدون هرگونه چشم داشت همراه این سفرها بوده و در انتشار اخبار خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در اقصی نقاط این استان از هیچ کوششی دریغ نکرده اند.



عملکرد استاندار رسانه ای آذربایجان شرقی طی دوسال گذشته همواره نشان از حسن نیت وی به اصحاب خبر و رسانه داشته است لذا انتظار از روابط عمومی تازه منصوب شده این مجموعه است که برای هماهنگ شدن با برنامه های خبری مسئولان ارشد استانی، از تجربیات افراد متخصص نیز بهره مند شوند. با این حال جای این سئوال همچنان باقی است که آیا برخی افراد برای پوشش ضعف ها و کوتاهی های پیش آمده دیواری کوتاهتر از دیوار اهل رسانه نمی یابند؟.